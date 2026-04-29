Alumnos tendrán megapuente en mayo 2026: Fechas oficiales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que durante mayo de 2026 habrá un periodo con múltiples suspensiones de clases que, combinadas con fines de semana, generarán un esperado megapuente para estudiantes de nivel básico en todo el país.

Este descanso no responde a una sola fecha, sino a la suma de días festivos oficiales y actividades escolares que implican la suspensión de clases, de acuerdo con el calendario vigente.

Estudiantes descansarán el 5 de mayo por la conmemoración de la Batalla de Puebla./ Pixabay

¿Cuándo será el megapuente de mayo 2026?

Durante mayo, los alumnos tendrán varias pausas importantes en sus actividades escolares. El primer día sin clases será el 1 de mayo (viernes), debido a la conmemoración del Día del Trabajo, una fecha oficial de descanso en México.

Posteriormente, el 5 de mayo (martes) tampoco habrá clases por la conmemoración de la Batalla de Puebla, otra fecha relevante dentro del calendario escolar.

Más adelante, el 15 de mayo (viernes) se suspenderán nuevamente las actividades escolares con motivo del Día del Maestro, una jornada dedicada al reconocimiento del personal docente.

Las fechas oficiales generan varios fines de semana largos para estudiantes./ Pixabay

¿Por qué no habrá clases en estas fechas?

Además de los días festivos, el calendario de la SEP contempla suspensiones por actividades internas. Un ejemplo es el 29 de mayo (viernes), cuando se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los estudiantes no tendrán clases.

Estas jornadas están destinadas a la organización académica y evaluación del ciclo escolar por parte de docentes y directivos.

El 1 de mayo no habrá clases por el Día del Trabajo, según el calendario escolar./ SEP

El calendario también marca otra fecha importante hacia el cierre del ciclo: el 26 de junio (viernes), día en que se realizará la última sesión ordinaria del CTE, lo que nuevamente implica suspensión de clases para alumnos.