Toluca vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Por un resultado histórico. La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comenzará esta semana y el vigente monarca del certamen, Tigres, saldrá a escena ante Toluca, que tratará de dar la sorpresa de la Fase Final. Ya en Fase Regular las Diablas le dieron batalla a las Amazonas, por lo que pueden fortalecerse para avanzar por primera vez en su historia a la Segunda Ronda de la Fiesta Grande.

Jugadoras de Tigres y Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Fue en el Clausura 2018, el segundo torneo de la liga femenina, que Toluca disputó las únicas Semifinales de su historia. No obstante, en aquella ocasión la Liguilla se disputó directamente a partir de dicha instancia, ya que solo avanzaron cuatro equipos, y las Diablas quedaron eliminadas contra Rayadas de Monterrey. Desde entonces, no ha pasado de Cuartos de Final, por lo que este año se presenta una oportunidad única para Patrice Lair.

Así es el historial entre Toluca y Tigres en la Liguilla de la Liga MX Femenil

Al igual que las Águilas, las Amazonas nunca han quedado fuera de la Fase Final, mientras que las Diablas Rojas han clasificado en nueve ocasiones, tres en los últimos cuatro torneos, y las dos últimas de forma consecutiva. Será la segunda ocasión que ambos clubes se enfrenten en la Fiesta Grande, luego de su serie de Cuartos de Final en el Apertura 2022, en la cual Tigres ganó 0-4 la ida como visitante y 5-0 la vuelta como local, para un 9-0 global.

Jugadoras de Tigres celebran ante Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2022 | IMAGO 7

Mientras que su historial en Fase Regular también está ampliamente dominado por las Amazonas, que nunca han perdido contra el equipo mexiquense. Hasta ahora, el equipo felino suma diez victorias y cuatro empates; su más reciente enfrentamiento fue en la Jornada 4 del Clausura 2026 y Tigres se impuso 1-2 de visitante, con gol de último minuto de Aaliyah Farmer; Jheniffer Da Silva abrió el marcador y Eugenie Le Sommer marcó por Toluca.

La delantera será la jugadora determinante para el conjunto escarlata, pues en su segundo torneo en la Liga MX Femenil compartió el campeonato de goleo con Diana Ordóñez, a quien enfrentará en esta serie. Las dos atacantes hicieron 18 anotaciones en Fase Regular, por lo que su actuación en los Cuartos de Final será clave para el triunfo de su respectivo equipo.

Eugénie Le Sommer en celebración con Toluca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

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