¿Cuándo es la MET Gala 2026 y dónde ver EN VIVO el evento más exclusivo de la moda?

La MET Gala 2026 está por celebrarse y, como cada año, genera gran expectativa al tratarse del evento más importante de la moda a nivel internacional. La gala se llevará a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde se reunirán figuras del entretenimiento, diseñadores y personalidades influyentes.

Este evento, que se realiza desde 1948, tiene como objetivo recaudar fondos para el Costume Institute, y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las alfombras rojas más seguidas en todo el mundo.

Para esta edición, la temática general será “Arte del vestuario”, concepto que también da forma a la exhibición del museo. En cuanto al código de vestimenta, este año estará marcado por la frase “La moda es arte”, lo que anticipa una alfombra roja llena de creatividad.

El evento de moda más importante del mundo se celebrará con una temática enfocada en el arte y el vestuario./ AP

¿Qué se espera del tema y los looks de la MET Gala?

Cada año la Met Gala tiene un concepto distinto que guía tanto la exhibición como el estilo de los invitados, y en esta ocasión se espera que las celebridades lleven propuestas más arriesgadas. Como se ha dado a conocer, “Arte del vestuario” será la línea central, mientras que el código de vestimenta es “La moda es arte”, por lo que se prevé que desfilen diseños más rupturistas e innovadores.

Bajo esta premisa, los atuendos podrían apostar por estructuras poco convencionales, materiales llamativos y referencias directas al arte, con piezas que conviertan el cuerpo en una extensión de la obra.

Además, los diseñadores buscarán sorprender con propuestas que generen conversación y marquen tendencia, ya que la MET Gala suele influir en la industria de la moda a nivel global.

Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams encabezan la lista de anfitrionas de la gala./ AP

¿Quiénes estarán y dónde ver la MET Gala?

Entre las figuras confirmadas destacan nombres como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, quienes encabezarán el evento como anfitrionas. Aunque la lista completa de invitados no se revela, se espera la presencia de celebridades de alto perfil.

La transmisión podrá seguirse en vivo a través de plataformas digitales, lo que permitirá que millones de personas alrededor del mundo sigan cada detalle de la alfombra roja.