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¿El Bogueto se subirá al ring? Esto dijo sobre una posible pelea contra El Malilla

El cantante aseguró que solo pelearía con preparación seria y respeto al deporte./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:54 - 29 abril 2026
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El reguetonero El Bogueto revela si pelearía en eventos tipo Supernova o Ring Royal y responde si aceptaría enfrentarse a El Malilla

El nombre de El Bogueto comienza a sonar más allá de la música urbana. En medio del auge de peleas protagonizadas por celebridades e influencers, el reguetonero mexicano ha dejado abierta la posibilidad de subirse al ring, aunque bajo condiciones muy claras.

Actualmente enfocado en la promoción de su nuevo disco “Eso sí es de Gangster”, el artista fue cuestionado sobre este tema tras una reciente aparición en televisión. La duda era directa: si estaría dispuesto a participar en eventos de boxeo e incluso enfrentarse a otros exponentes del género.

El nombre de El Malilla surgió como posible rival en una futura pelea./ IG

Lejos de tomarlo como una broma o una moda pasajera, el cantante mostró interés, pero también marcó una diferencia importante frente a otros casos similares.

¿El Bogueto quiere pelear en serio?

El intérprete dejó claro que no le interesa formar parte de peleas improvisadas o de exhibición sin preparación. Su intención, en caso de concretarse, sería hacerlo con disciplina y respeto hacia el boxeo.

“Sí, pero yo no me considero, sin ofender a nadie, pero un payaso, yo me subiría unos seis rounds asi bien sin careta, contra quien sea, con mucho respeto también para los boxeadores, siento que como que prepárate una semana o así, y subirte a hacer el ridículo pues no tiene caso, si te vas a subir va a ser con un físico pasado de ver* y a dar buenos ver*zos por que sino no tiene caso, la neta”, dijo El Bogueto
El Bogueto dejó en manos del público la decisión sobre su contrincante./ IG

Con estas palabras, dejó ver que su idea es apostar por combates más largos, incluso de seis rounds, y con una preparación física que esté a la altura del espectáculo.

¿Aceptaría pelear contra El Malilla?

Durante la conversación, el nombre de El Malilla surgió como posible rival, algo que no es nuevo dentro del ambiente del reguetón mexa, donde los fans suelen proponer enfrentamientos entre artistas.

Sin embargo, El Bogueto evitó generar polémica o rivalidades directas. En lugar de eso, adoptó una postura abierta, dejando en manos del público la decisión sobre un posible contrincante.

“Lo que la gente pida”, resumió.
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