¿Eclipse histórico? La razón por la que no se repetirá en más de 150 años

Un evento astronómico sin precedentes ya está en la mira de científicos y aficionados: el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, considerado uno de los más importantes del siglo XXI. De acuerdo con especialistas, un fenómeno con características similares no volverá a repetirse en aproximadamente 157 años.

Este eclipse ocurrirá cuando la Luna se interponga completamente entre la Tierra y el Sol, generando un oscurecimiento total en ciertas regiones del planeta. Su relevancia radica no solo en su espectacularidad, sino en la combinación de factores que permitirán una larga duración de la totalidad.

Además, forma parte de una serie de eventos astronómicos destacados, ya que previamente se registrará otro eclipse importante el 12 de agosto de 2026, que también será visible en distintas partes del mundo, aunque con menor duración.

Este fenómeno astronómico no se repetirá con características similares en aproximadamente 157 años./ Pixabay

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar total de 2027?

El fenómeno del 2 de agosto de 2027 tendrá su mejor visibilidad en regiones del norte de África y Medio Oriente, particularmente en países como Egipto, Libia y Arabia Saudita, donde se espera que la fase total dure varios minutos.

En contraste, otras regiones como el sur de Europa y partes de Asia podrán observarlo de manera parcial. La trayectoria de la sombra lunar definirá qué zonas tendrán una experiencia completa y cuáles solo verán una cobertura parcial del Sol.

Este tipo de eclipses permite a los científicos estudiar la corona solar, una capa externa del Sol que normalmente no es visible debido a la intensidad de su luz.

El mejor punto de observación será en regiones del norte de África y Medio Oriente./ Pixabay

¿Por qué este fenómeno es tan raro y cuándo se repetirá?

La razón por la que este eclipse es considerado único está relacionada con la alineación precisa de los cuerpos celestes y las condiciones orbitales, que no se repiten con frecuencia. Por ello, un evento de esta magnitud no volvería a presentarse hasta dentro de más de un siglo.

Los expertos señalan que la siguiente ocasión en la que podría observarse un eclipse con características comparables ocurrirá hasta finales del siglo XXI o incluso más adelante, lo que incrementa el interés global por el evento de 2027.