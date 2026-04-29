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Esto pasará con tu línea si no la registras con tu CURP antes de junio de 2026

Vinculación de línea telefónica con CURP en México. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:00 - 29 abril 2026
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La vinculación de líneas telefónicas a la CURP ya es obligatoria en México

La vinculación de una línea telefónica con la CURP se convirtió en un trámite obligatorio en México desde el 9 de enero de 2026, como parte de una estrategia federal para combatir delitos como extorsión y fraude telefónico.

De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), todas las líneas móviles —tanto de prepago como de pospago— deben estar asociadas a la identidad de una persona física o moral.

La vinculación de una línea telefónica con la CURP se convirtió en un trámite obligatorio en México desde el 9 de enero de 2026 / RS

¿Qué significa vincular tu línea telefónica con la CURP?

Este proceso consiste en registrar tu número celular y asociarlo directamente a tu identidad oficial, mediante datos como tu nombre, CURP e identificación vigente.

El objetivo principal dicho por las autoridades, es eliminar el anonimato en las comunicaciones móviles y facilitar la prevención de delitos que se cometen vía telefónica.

El registro busca reducir delitos como extorsión y fraude telefónico en el país./ RS

¿Cómo consultar qué líneas están registradas con tu CURP?

La CRT habilitó una plataforma oficial para que cualquier usuario pueda verificar cuántos números están vinculados a su identidad:

  • Ingresar al portal oficial de consulta

  • Seleccionar tu compañía telefónica

  • Tener a la mano tu CURP

  • Elegir la opción “Consultar registro”

  • Seguir las instrucciones del sistema

Al finalizar, podrás ver el listado de números asociados a tu CURP. Además, si detectas líneas que no reconoces, puedes solicitar su baja o reportarlas directamente con tu operador.

Usuarios podrán consultar qué números están registrados a su nombre mediante su CURP en una plataforma oficial. / ChatGPT

¿Qué pasa si no registras tu línea a tiempo?

El registro tiene una fecha límite clara: 30 de junio de 2026.

Si no realizas la vinculación:

  • Tu línea será suspendida

  • Solo podrás hacer llamadas de emergencia

  • No tendrás acceso a servicios normales hasta completar el trámite

Esto forma parte de los lineamientos oficiales que obligan a los operadores a deshabilitar líneas no registradas.

Las líneas que no sean vinculadas a una CURP podrían ser suspendidas por los operadores. / Pixabay
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