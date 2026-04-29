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Futbol

¡Barcelona a México! El club culé anuncia su llegada a nuestro país

FC Barcelona | FC Barcelona
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:34 - 29 abril 2026
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Querétaro será sede de la nueva academia internacional del Barça

El FC Barcelona refuerza su apuesta por el talento joven en territorio mexicano con el anuncio de la Barça Academy Residency Querétaro. Este proyecto se convierte en el segundo centro residencial internacional del club catalán en el mundo, siguiendo los pasos de la exitosa sede en Arizona, Estados Unidos, operativa desde 2017.

Barcelona lanza comunicado | FC Barcelona

La iniciativa representa un salto cualitativo en la formación futbolística de la región, estableciendo un ecosistema de alto rendimiento que no solo busca la excelencia deportiva, sino también el desarrollo académico y personal de sus integrantes.

CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN

El despliegue del proyecto se realizará de forma escalonada para asegurar la calidad de sus procesos:

  • Verano 2026: Inicio de actividades con los Summer Camps residenciales.

  • Octubre 2026: Apertura de los try outs (pruebas de selección) para captar a los futuros residentes.

  • Septiembre 2027: Lanzamiento oficial del programa residencial de año completo.

Este nuevo centro coexistirá con la actual Barça Academy Querétaro, inaugurada en 2024, la cual continuará atendiendo a futbolistas de entre 6 y 18 años bajo un esquema no residencial.

Barça Academy Residency | FC Barcelona

EL OBJETIVO DEL BARÇA

Para replicar el éxito de "La Masia", la sede queretana se cimentará sobre tres ejes estratégicos supervisados directamente por la entidad azulgrana:

  • ADN Barça: Los entrenamientos y el modelo de juego estarán bajo la dirección de un director técnico enviado desde Barcelona, asegurando que se imparta la metodología e identidad que caracteriza al club.

  • Excelencia Académica: La formación escolar se llevará a cabo en un colegio internacional con homologación educativa de Estados Unidos y Canadá, permitiendo a los jóvenes mantener un perfil académico competitivo a nivel global.

  • Desarrollo Integral: El proyecto contará con una residencia de primer nivel diseñada para cubrir todas las necesidades de los deportistas de alto rendimiento, desde nutrición hasta descanso y convivencia.

En su fase inaugural, la academia se enfocará en tres categorías específicas, dirigidas a jugadores nacidos en los años 2012, 2013 y 2014.

Banderas con el escudo del Barcelona | EFE

Debido a la alta demanda y los estándares de calidad, el número de plazas será estrictamente limitado. No obstante, el club ha confirmado que aquellos jugadores que demuestren un talento excepcional podrán optar a becas para cubrir su estancia y formación, reafirmando el compromiso del Barça con la meritocracia deportiva.

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