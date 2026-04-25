Flick frena la euforia: "Celebraremos el título cuando lo tengamos, no hoy"

Hansi Flick compareció ante los medios este sábado tras la victoria del Barcelona frente al Getafe en el Coliseum. El técnico alemán se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo, pero optó por la cautela y evitó hacer cálculos sobre cuándo podría el Barça proclamarse campeón de LaLiga.

El entrenador analizó el desarrollo del encuentro, destacando la mentalidad y el estilo de sus jugadores. "Queríamos imponer nuestro juego y desplegar nuestro estilo. Valoro lo que hemos hecho con y sin balón. El equipo ha estado concentrado y lo ha hecho bien", afirmó Flick. "Tuvimos muchas ocasiones antes del primer gol. Fue clave marcar antes del descanso, y el momento del segundo tanto también fue muy importante".

Barcelona vs Getafe | AP

¿Qué más dijo Hansi Flick?

Flick también tuvo palabras de elogio para varios de sus futbolistas, subrayando la actuación de uno de ellos, que incluso recibió el reconocimiento de la afición rival. "Creo que es un gran jugador y ha tenido una actuación fantástica, con una mentalidad excelente. La afición rival lo ha visto y lo ha apreciado. Que los seguidores contrarios te ovacionen demuestra un gran respeto. Estoy muy feliz por él", comentó.

Sobre otro de los goleadores, añadió de forma concisa: "Ha hecho un gran partido. Estoy muy contento de que haya marcado ese gol".

Getafe vs Barcelona | AP

Mantener los pies en el suelo

A pesar del triunfo, que acerca al equipo al título, el técnico alemán insistió en mantener los pies en el suelo. "Quiero olvidarme de las cuentas. No pensamos en el futuro, sino en prepararnos para el próximo partido contra Osasuna, que no será fácil", declaró con firmeza. "Lo importante es el hoy. No quiero pensar en otros partidos. Lo celebraremos cuando lo consigamos. Hemos celebrado la victoria en el vestuario, pero no el título. Ya celebraremos lo que toque al final de la temporada, pero no hoy".

Finalmente, Flick compartió su satisfacción con el ambiente que rodea al equipo. "En los últimos días he visto muy buen ambiente, buenas sensaciones y energía. Estoy muy feliz por el club y por los seguidores", concluyó.