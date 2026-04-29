Chivas vs Pachuca: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil?

Duelo de campeones. La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil comenzará esta semana y probablemente el partido que se lleva reflectores es el de Pachuca contra Chivas. Se trata de una eliminatoria entre dos clubes que saben lo que es coronarse en la categoría, pero que han vivido a la sombra de otros equipos como Tigres, América y Rayadas de Monterrey.

Además, el desempeño que tuvieron en la Fase Regular, con 36 puntos para las Tuzas y 34 del Rebaño, la hace la serie más pareja de todas. Por si fuera poco, el recuerdo de las dos Finales que protagonizaron hace algunos torneos le añade más expectativa y emoción al encuentro entre los equipos dirigidos por Óscar Torres y Antonio Contreras.

Pachuca y Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Así es el historial entre Chivas y Pachuca en la Liguilla

El antecedente de dos Finales ganadas por el Rebaño convierte a esta serie en la más atractiva de los Cuartos de Final. Ambos clubes han llegado a Liguilla en 15 ocasiones, pero mientras las Tuzas han clasificado de forma consecutiva desde el Clausura 2022, las tapatías han sido un invitado seguro desde el Apertura 2019. Ahora, se enfrentarán por cuarta ocasión en Fase Eliminatoria.

La primera vez que Chivas y Pachuca se vieron en la Fiesta Grande fue en la Final del Apertura 2017, en la cual las hidalguenses ganaron 2-0 la ida en casa, pero perdieron 3-0 la vuelta en Guadalajara. Casi cinco años más tarde, en el Clausura 2022, el conjunto tapatío ganó 2-4 como visitante en la ida, por lo que se quedó con el título a pesar de la derrota 0-1 en la vuelta en el Estadio Akron.

Jugadoras de Chivas celebran en la Final contra Pachuca en el Apertura 2027 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Finalmente, el antecedente más reciente de Liguilla fue hace tres años en el Clausura 2023, cuando en Cuartos de Final empataron 3-3 en el Estadio Hidalgo y las Tuzas ganaron 1-3 en la Perla Tapatía. Ahora Pachuca tratará de repetir la dosis con la ventaja de que, por primera vez en Fase Final contra Chivas, cerrará la eliminatoria como local.

En lo que respecta a su historial en partidos de Fase Regular, aunque las rojiblancas tienen seis triunfos en 14 enfrentamientos, no ganan desde el Apertura 2023, cuando se impuso 3-0 en casa. Pachuca, por su parte, de sus cinco triunfos, tres los logró en sus últimos cinco cruces. En total han empatado en tres ocasiones, la más reciente en la Jornada 12 del actual Clausura 2026, en el Akron con marcador 1-1 gracias a los goles de Jasmine Casarez y Charlyn Corral.

Jugadoras de Chivas celebran en la Final contra Pachuca en el Apertura 2027 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

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