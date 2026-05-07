Polémico: Mbappé sale entre carcajadas tras altercado entre Valverde y Tchouaméni

La situación en el Real Madrid parece lucir cada día más complicada, pero ahora en el ocaso de LaLiga parece que la oscuridad es más grande, esto tras unos problemas durante el entrenamiento a mitad de semana, pues todo parece indicar que el ambiente está más tenso que nunca gracias a una pelea entre dos de sus estrellas, Tchouaméni y Federico Valverde, pero con un involucrado inesperado, Kylian Mbappé.

Desafortunadamente para los hinchas del Real Madrid salió un involucrado más, que si bien no estuvo dentro del conflicto generó mucha polémica por sus actitudes tras la pelea, el delantero de la Selección de Francia y goleador del equipo blanco, Kylian Mbappé.

Jugadores de Real Madrid en partido de LaLiga | AP

¿Qué hizo Mbappé?

Luego de que se hizo público el altercado entre los mediocampistas del Madrid, la prensa española llenó las salidas de Valdebebas, por lo que lograron captar un momento insólito, a Mbappé saliendo entre carcajadas en la misma sesión que ocurrió la pelea.

Vinicius Júnior y Federico Valverde celebrando el gol del Madrid en LaLiga | AP

Kylian salió como todos los días en su auto, solo que ahora con todo y las ventanas abiertas el francés subcampeón del mundo abandonó la casa del Real Madrid riéndose de una manera muy extraña, lo que generó polémica al respecto. Muchos seguidores y heaters del equipo aseguraron que fue a modo de burla por la pelea entre sus compañeros.

Tras las imágenes reunidas por el medio español, ‘El Chiringuito’, las redes sociales comenzaron a argumentar que Mbappe´continúa’ haciendo ‘mal’ vestidor dentro del equipo, esto debido a que ya hubo varios antecedentes donde señalaban al francés de tener actitudes que separaban al grupo.

CAPTURA DE PANTALLA

¿Qué pasó entre Tchouaméni y Valverde?

Según el diario MARCA, el mediocampista francés tuvo un encontronazo fuerte con el charrúa, mismo que fue catalogado de muy ‘grave’, todo derivado a que Valverde se negó a saludar a Tchouaméni, lo que causó toda una sesión de entrenamiento llena de peleas y roces.

Tras el altercado, Valverde abandonó la ciudad deportiva del Real Madrid para ir al hospital, mientras que José Ángel Sánchez, director general del equipo, tuvo que llegar de inmediato para una charla de emergencia entre directivos y jugadores.