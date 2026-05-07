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Fantasy NFL: El juego alternativo que mueve millones en la NFL

New England Patriots | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 11:12 - 07 mayo 2026
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Es un juego virtual gratuito donde puedes ser dueño, gerente general y entrenador de tu propio equipo de la NFL, seleccionando jugadores de la misma liga

La NFL es la liga deportiva con mayor impacto económico a nivel mundial, gracias a enormes ganancias que genera año tras año, tan solo en el 2025 genero mas 20,000 mil millones de dólares. Un motor fundamental de esta maquina financiera ha sido el fenómeno del Fantasy NFL

Este juego, que ha crecido de forma exponencial, permite a los aficionados de todo el mundo cumplir el sueño de gestionar su propia franquicia. Lo que comenzó como un pasatiempo digital se ha transformado en un pilar de interacción que democratiza la experiencia de la NFL, convirtiendo a cada usuario en el estratega de su propio equipo virtual.

Conoce el Fantasy de la NFL | NFL

Para los aficionados de la NFL, el Fantasy es una oportunidad para profundizar la conexión del futbol americano. Es una plataforma que te ayuda a entender y a vivir los aspectos de la NFL que no se ven en pantalla. Existen mas de 60 millones de personas que utilizan esta plataforma gracias a su facilidad de poder ingresar y vivir la experiencia que ofrece, fomentando además la interacción con otros usuarios alrededor del mundo.

Noticias de los equipos, estadísticas, desempeño de jugadores y muchos puntos que tienes que conocer para poder dirigir correctamente a tu equipo. El Fantasy NFL es un juego que normalmente se practica entre amigos, familiares y compañeros, entornos donde se desarrolla una competencia sana.

Los Kansas City Chiefs vencen a los Houston Texans | AP

¿Como funciona?

El Fantasy transforma las estadísticas reales de los jugadores en puntos para tu equipo. Aquí te explico la dinámica básica:

  • El Draft: Todo comienza antes de que inicie la temporada. Te reúnes con tu liga (amigos o desconocidos) para elegir, turno por turno, a los jugadores de la NFL que formarán tu plantilla (Quarterbacks, Running Backs, Wide Receivers, etc.).

  • Competencia Semanal: Cada semana de la NFL, tu equipo se enfrenta al de otro miembro de tu liga. Si tus jugadores tienen un gran desempeño en la vida real (anotan touchdowns, ganan yardas), tú sumas puntos.

  • Gestión de Equipo: Como "Gerente General", puedes realizar intercambios con otros usuarios, contratar agentes libres o sentar a jugadores que tengan una semana difícil o estén lesionados.

  • El Objetivo: El equipo que sume más puntos al final de la jornada gana el partido semanal. Los mejores avanzan a los playoffs de su liga virtual para pelear por el campeonato al final de la temporada regular.

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