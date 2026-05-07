¿Qué hablaron Claudia Sheinbaum y BTS en Palacio Nacional? Esto reveló la Presidenta

La visita de BTS a México se convirtió en uno de los momentos más comentados del año y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum reveló detalles inéditos de la reunión que sostuvo con los siete integrantes de la agrupación surcoreana dentro de Palacio Nacional, donde además confirmó que existe la posibilidad de que el grupo regrese al país en 2027.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria sorprendió al compartir un video donde aparece acompañada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en uno de los salones del recinto presidencial. El encuentro ocurrió apenas unas horas después de que los idols saludaran desde el balcón principal a más de 50 mil fans que abarrotaron el Zócalo capitalino para verlos por unos minutos.

“Les tengo una muy buena noticia para todo el ARMY de BTS y para todas las y los jóvenes de México”, expresó Claudia Sheinbaum al iniciar el mensaje que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum contó a detalle lo que platicó con los integrantes de BTS / Especial

BTS podría regresar a México en 2027

Uno de los momentos que más emocionó a las fans ocurrió cuando Sheinbaum contó que preguntó directamente a los integrantes de BTS si les gustaría regresar a México el próximo año. La respuesta fue inmediata y al mismo tiempo.

Los siete integrantes respondieron que “¡sí!”.

Aunque todavía no existe una fecha oficial ni un anuncio formal sobre conciertos futuros, la presidenta aseguró que ambas partes comenzaron conversaciones para revisar agendas y explorar la posibilidad de un nuevo regreso a tierras mexicanas.

Las más emocionadas de la visita de BTS a Palacio Nacional fueron las Army's / Especial

“Poco a poco vamos a estar revisando el retorno de BTS a México, porque apenas ayer fue el primer contacto entre ambas partes”, explicó la mandataria.

La noticia desató una ola de emoción entre las ARMY mexicanas, especialmente porque los conciertos programados en el Estadio GNP Seguros agotaron entradas en cuestión de minutos.

La mandataria mexicana expuso que los cantantes surcoreanos buscarán la manera de regresar en 2027 / Especial

Sheinbaum destaca la sencillez de BTS

Más allá de la locura que provocó la agrupación en el Zócalo, Claudia Sheinbaum destacó algo que le llamó profundamente la atención durante la reunión: la personalidad humilde y sencilla de los integrantes de BTS.

“Increíble lo que pasó, que en la mañana anunciamos que iban a salir a saludar, calcularon cerca de 50.000 personas, muy emocionadas, había hombres y mujeres, pero las chicas muy emocionadas”, comentó mientras en las pantallas de Palacio Nacional se proyectaban imágenes de la multitud reunida frente al recinto.

La presidenta también reveló que los idols le contaron que visitaron México hace ocho años, cuando todavía no alcanzaban el nivel de fama mundial que hoy poseen, además de compartir experiencias relacionadas con el servicio militar obligatorio que tuvieron que cumplir en Corea del Sur.

Más de 50 mil personas se dieron cita a la plancha del Zócalo para ver por unos minutos a BTS / Especial

“México tiene una energía que no existe en otro lugar”

Uno de los momentos más especiales de la conversación ocurrió cuando Sheinbaum les preguntó qué opinaban de México y qué tan importante era el país para ellos dentro de sus giras internacionales.

“Me llamó la atención que ellos deciden su agenda, normalmente es el productor o la productora. Pero cuando les dije bueno les gusta México, ellos me contestaron que México tiene una energía que no tiene ningún otro lugar del mundo. Así que están muy contentos de estar aquí”, compartió la presidenta.

La declaración rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, donde miles de fans celebraron las palabras de BTS y reafirmaron el fuerte vínculo que la agrupación mantiene con el público mexicano.

Sheinbaum destacó el mensaje positivo que transmite la agrupación a través de sus canciones / Especial

BTS reafirma su conexión con México

Claudia Sheinbaum también destacó el mensaje positivo que transmite la agrupación a través de sus canciones, especialmente por los temas relacionados con la paz, la amistad y la unión entre las personas.

Para miles de seguidores mexicanos, el paso de BTS por Palacio Nacional no solo marcó un momento histórico para el fandom, sino también una señal del enorme impacto cultural que la banda surcoreana ha alcanzado a nivel mundial.