Activan Alerta Amber por hija de Marianne Gonzaga: esto se sabe del caso

Autoridades activaron una Alerta Amber para localizar a la hija de la influencer Marianne Gonzaga, una menor de apenas un año de edad, cuyo caso ha generado preocupación y múltiples reacciones en redes sociales.

Marianne Gonzaga y su hija. / TikTok @mariannerc

¿Qué se sabe de la desaparición?

De acuerdo con información oficial, la menor identificada como Emma Becerril Gonzaga Rodríguez fue reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 20 de febrero en la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La Alerta Amber fue activada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en coordinación con autoridades de la Ciudad de México, debido a que se considera que la integridad de la niña podría estar en riesgo.

Marianne Gonzaga y su hija. / TikTok @mariannerc

Confusión tras mensaje de Marianne Gonzaga

Luego de que la alerta se difundiera, la propia Marianne Gonzaga se pronunció en redes sociales asegurando que su hija “se encuentra bien” y bajo su cuidado, lo que generó confusión entre usuarios.

A pesar de ello, la ficha de búsqueda continúa activa por parte de las autoridades, quienes mantienen el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita localizar a la menor.

Ficha de localización emitida por la Fiscalía de Nuevo León/ FGJNL

¿Por qué se activó la Alerta Amber?

El caso estaría relacionado con una disputa legal por la custodia entre sus padres, lo que derivó en una denuncia por posible retención o sustracción de la menor.

Marianne Gonzaga y su hija. / IG: @marianne_rc