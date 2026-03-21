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Metro CDMX busca hogar para perros rescatados de las vías: así puedes adoptarlos
El Sistema de Transporte Colectivo Metro lanzó un llamado a la ciudadanía para adoptar a perros rescatados de sus instalaciones, muchos de ellos encontrados en zonas de riesgo como las vías, donde su vida corría peligro.
¿Dónde están los perritos rescatados del Metro CDMX?
Los lomitos son atendidos en el Centro de Transferencia Canina (CTC), un espacio especializado donde reciben cuidados integrales tras ser rescatados dentro de la red del Metro.
Actualmente, este centro alberga a 49 perros de distintas edades, tamaños y características, quienes permanecen bajo resguardo mientras esperan ser adoptados por una familia responsable.
El personal del lugar —integrado por veterinarias y cuidadores— se encarga de su alimentación, atención médica, higiene y socialización todos los días del año, con el objetivo de que estén en condiciones óptimas para integrarse a un hogar.
¿Cómo puedes adoptar un lomito del Metro?
El CTC mantiene abierta la invitación a la adopción responsable, especialmente ante el incremento de perros que llegan tras ser extraviados o abandonados dentro de las instalaciones.
Las personas interesadas pueden acudir directamente al centro, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco (frente a la estación de Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la Línea 6) de Lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.
El Metro también promueve la consigna “adopta, no compres”, destacando que los perros disponibles ya pasaron por procesos de rehabilitación y socialización.
Requisitos para adoptar
Para llevar a cabo el proceso de adopción, se deben cumplir los siguientes pasos:
Descargar y llenar el formato de adopción de caninos, disponible en el sitio web: https://www.metro.cdmx.gob.mx/adoptame
Presentarse en el Centro de Transferencia Canina.
Entregar copia de identificación oficial (INE u otro documento).
Presentar comprobante de domicilio (no mayor a tres meses: luz, agua, predial o teléfono).
Aceptar una visita domiciliaria.
En caso de cumplir con los requisitos, se agenda la fecha de entrega.
El perro se entrega bañado, esterilizado y desparasitado por el propio centro.
Un refugio que depende de la solidaridad
El Centro de Transferencia Canina funciona en gran medida gracias a donaciones ciudadanas, ya que no cuenta con presupuesto propio para su operación.
Por ello, además de la adopción, las autoridades invitan a la población a apoyar con alimento, artículos básicos y material médico para garantizar el bienestar de los animales rescatados.