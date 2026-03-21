RTP en riesgo: alertan fallas en frenos y unidades que podrían causar accidentes en CDMX

El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México encendió las alertas tras denunciar graves deficiencias en las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), lo que podría derivar en accidentes de consideración si no se atienden a tiempo.

A través de una carta dirigida al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, el líder sindical Hugo Manuel Bautista advirtió sobre el deterioro mecánico de los autobuses, principalmente en el sistema de frenado, uno de los elementos más críticos para la seguridad de los usuarios.

“Hacemos de su conocimiento que los autobuses propiedad de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se encuentran en mal estado por falta de servicio preventivo y correctivo. El tren motriz de cada autobús se encuentra con distintas fallas mecánicas, en este tema se denomina Eje trasero que son neumáticos y los siguientes componentes deben incluirse en la revisión del sistema”.

El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX advirtió de los riesgos / FB: @RTPCDMX

¿Qué fallas presentan los camiones de RTP?

De acuerdo con el sindicato, las unidades requieren revisiones urgentes en múltiples componentes clave para su operación. Entre ellos destacan:

Revisión de compresor. Revisión de tanques de aire. Revisión de rotachambers. Revisión de neumáticos Revisión de Rines. Revisión de tambores. Revisión de balatas. Revisión de gavilanes y matracas. Revisión líneas de aire, etc

Las unidades requieren revisiones urgentes en múltiples componentes clave para su operación / FB: @RTPCDMX

Estas fallas, según la denuncia, ya han provocado daños materiales, pero existe el riesgo de que escalen a consecuencias mucho más graves.

“Estas fallas que se han vuelto muy recurrentes, han ocasionado daños, de momento, materiales. Sin embargo, pueden llegar a ocasionar daños físicos muy lamentables”.

Persisten riesgos pese a advertencias

El documento también señala que, a pesar de los diagnósticos realizados, las unidades continúan operando en condiciones deficientes, lo que incrementa el riesgo para miles de usuarios que utilizan este transporte diariamente.

“Diagnosticamos las distintas fallas, la principal en el "sistema de frenos", dentro de este contexto la Administración de la Red de Transporte de Pasajeros insiste en asignar autobuses en mal estado”.

Las unidades continúan operando en condiciones deficientes, advierte el Sindicato / FB: @RTPCDMX