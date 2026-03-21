Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

RTP en riesgo: alertan fallas en frenos y unidades que podrían causar accidentes en CDMX

Reportan que el tren motriz de cada autobús se encuentra con distintas fallas mecánicas / FB: @RTPCDMX
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:51 - 21 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Sindicato denuncia falta de mantenimiento en autobuses del transporte público

El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México encendió las alertas tras denunciar graves deficiencias en las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), lo que podría derivar en accidentes de consideración si no se atienden a tiempo.

A través de una carta dirigida al secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, el líder sindical Hugo Manuel Bautista advirtió sobre el deterioro mecánico de los autobuses, principalmente en el sistema de frenado, uno de los elementos más críticos para la seguridad de los usuarios.

“Hacemos de su conocimiento que los autobuses propiedad de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se encuentran en mal estado por falta de servicio preventivo y correctivo. El tren motriz de cada autobús se encuentra con distintas fallas mecánicas, en este tema se denomina Eje trasero que son neumáticos y los siguientes componentes deben incluirse en la revisión del sistema”.
El Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros de la CDMX advirtió de los riesgos / FB: @RTPCDMX

¿Qué fallas presentan los camiones de RTP?

De acuerdo con el sindicato, las unidades requieren revisiones urgentes en múltiples componentes clave para su operación. Entre ellos destacan:

  1. Revisión de compresor.

  2. Revisión de tanques de aire.

  3. Revisión de rotachambers.

  4. Revisión de neumáticos

  5. Revisión de Rines.

  6. Revisión de tambores.

  7. Revisión de balatas.

  8. Revisión de gavilanes y matracas.

  9. Revisión líneas de aire, etc

Las unidades requieren revisiones urgentes en múltiples componentes clave para su operación / FB: @RTPCDMX

Estas fallas, según la denuncia, ya han provocado daños materiales, pero existe el riesgo de que escalen a consecuencias mucho más graves.

“Estas fallas que se han vuelto muy recurrentes, han ocasionado daños, de momento, materiales. Sin embargo, pueden llegar a ocasionar daños físicos muy lamentables”.

Persisten riesgos pese a advertencias

El documento también señala que, a pesar de los diagnósticos realizados, las unidades continúan operando en condiciones deficientes, lo que incrementa el riesgo para miles de usuarios que utilizan este transporte diariamente.

“Diagnosticamos las distintas fallas, la principal en el "sistema de frenos", dentro de este contexto la Administración de la Red de Transporte de Pasajeros insiste en asignar autobuses en mal estado”.
Las unidades continúan operando en condiciones deficientes, advierte el Sindicato / FB: @RTPCDMX

La denuncia pone sobre la mesa la necesidad urgente de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema RTP, especialmente ante el incremento en la demanda de transporte público en la capital.

Últimos videos
Lo Último
15:51 RTP en riesgo: alertan fallas en frenos y unidades que podrían causar accidentes en CDMX
15:51 Marc Crosas arremete contra detractores de Guillermo Ochoa: “Aplauden a Keylor a sus 39 años, y a Memo…”
15:31 LaLiga: ¿Cuándo y dónde el Real Madrid vs Atlético Madrid?
15:29 ¿Es seguro pagar con tarjeta en gasolineras y casetas? Estos son los riesgos en México
15:29 ‘Somos campeones de África’: Iliman Ndiaye manda contundente mensaje tras victoria el Everton
15:23 ¡Histórico! Club América anuncia a su nueva presidenta para la Queens League
15:14 "Regresé a mi mejor nivel": Lewis Hamilton reacciona tras obtener podio en el Gran Premio de China
15:06 Oficial: La Bombonera sufrirá importante cambio de cara a la segunda mitad del 2026
15:03 Revelan video del arresto de Justin Timberlake: así reaccionó ante la policía
14:50 ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Tigres?
Tendencia
1
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs América Jornada 12 Clausura 2026?
2
Futbol Hasta el cielo: Raúl Jiménez anota penal con el Fulham y se lo dedica a su padre
3
Futbol ¡Final tenso! Karen Díaz negó saludo a Larcamón al terminar el Mazatlán vs Cruz Azul
4
Futbol Santiago Giménez vuelve a las cancha en victoria del Milan sobre Torino
5
Futbol Memo Ochoa lanza emotivo mensaje tras volver a convocatoria de la Selección Mexicana
6
Futbol ¿Llega al Mundial? Sebastián Abreu confesó el estado de salud de Gilberto Mora
Te recomendamos
RTP en riesgo: alertan fallas en frenos y unidades que podrían causar accidentes en CDMX
Contra
21/03/2026
RTP en riesgo: alertan fallas en frenos y unidades que podrían causar accidentes en CDMX
Marc Crosas arremete contra detractores de Guillermo Ochoa: “Aplauden a Keylor a sus 39 años, y a Memo…”
Futbol
21/03/2026
Marc Crosas arremete contra detractores de Guillermo Ochoa: “Aplauden a Keylor a sus 39 años, y a Memo…”
LaLiga: ¿Cuándo y dónde el Real Madrid vs Atlético Madrid?
Futbol
21/03/2026
LaLiga: ¿Cuándo y dónde el Real Madrid vs Atlético Madrid?
¿Es seguro pagar con tarjeta en gasolineras y casetas? Estos son los riesgos en México
Contra
21/03/2026
¿Es seguro pagar con tarjeta en gasolineras y casetas? Estos son los riesgos en México
‘Somos campeones de África’: Iliman Ndiaye manda contundente mensaje tras victoria el Everton
Futbol
21/03/2026
‘Somos campeones de África’: Iliman Ndiaye manda contundente mensaje tras victoria el Everton
¡Histórico! Club América anuncia a su nueva presidenta para la Queens League
Empelotados
21/03/2026
¡Histórico! Club América anuncia a su nueva presidenta para la Queens League