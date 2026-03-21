¡Cuidado! Vacaciones de Semana Santa podrían terminar en fraude: así operan los "montaviajes"

Con la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa 2026, autoridades y organismos de seguridad han emitido una alerta ante el aumento de fraudes en viajes, una modalidad que cada año afecta a cientos de personas que buscan aprovechar ofertas atractivas para vacacionar.

Semana Santa se acerca , pero ten cuidado con los fraudes. / iStock

¿Qué son los “montaviajes” y cómo operan?

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, los llamados “montaviajes” son fraudes en los que delincuentes ofrecen paquetes turísticos falsos, generalmente a precios muy bajos para atraer a las víctimas.

Los llamados “montaviajes” ofrecen paquetes falsos con precios atractivos para engañar a turistas. / iStock

Estas estafas suelen difundirse en redes sociales, páginas web o incluso mediante supuestas agencias de viajes, donde solicitan anticipos o pagos completos sin que exista realmente el servicio contratado.

Además, los ciberdelincuentes suelen suplantar la identidad de empresas reconocidas del sector turístico, lo que genera confianza en los usuarios.

Temporada alta, oportunidad para fraudes

Autoridades advierten que las temporadas vacacionales representan una “ventana de oportunidad” para los estafadores, quienes aprovechan la alta demanda de viajes para engañar a las personas con promociones irreales.

Estafadores suplantan agencias reconocidas para cometer fraudes en temporada vacacional. / iStock

Entre los destinos más utilizados para este tipo de engaños se encuentran lugares turísticos populares como playas y sitios vacacionales de alta demanda.

Incluso, se ha detectado que las pérdidas económicas pueden ir desde miles hasta millones de pesos, dependiendo del tipo de fraude y el número de víctimas.5

Señales de alerta para evitar ser víctima

El Consejo Ciudadano señala que una de las principales herramientas para evitar estos fraudes es la educación digital y la verificación de la información antes de realizar cualquier pago.

Las ofertas demasiado baratas suelen ser una señal de alerta en fraudes vacacionales. / iStock