¿Cuándo es la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026? Todo lo que debes saber

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una de las celebraciones religiosas y culturales más importantes de México, ya tiene definidas sus fechas y actividades para 2026. Cada año, miles de personas se reúnen para presenciar esta escenificación que recrea los últimos momentos de Jesucristo durante la Semana Santa.

Habitantes de Iztapalapa participan como actores en esta tradición con más de 180 años de historia. / UNESCO

¿Cuándo es la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2026?

La edición 2026 se llevará a cabo durante la Semana Santa, que inicia el 29 de marzo con el Domingo de Ramos. Sin embargo, los días más relevantes de la representación serán el Jueves Santo (2 de abril) y el Viernes Santo (3 de abril).

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa celebrará en 2026 su edición número 183 durante la Semana Santa. / FB: @lapasiondecristoiztapalapa

El jueves se realizan escenas como la Última Cena, el lavatorio de pies y la aprehensión de Jesús, mientras que el viernes ocurre el tradicional Viacrucis, que recorre cerca de 10 kilómetros hasta el Cerro de la Estrella, donde culmina con la crucifixión.

Las actividades continúan hasta el Domingo de Resurrección (5 de abril), cuando concluyen las celebraciones.

¿Cuánto dura la representación?

A diferencia de lo que muchos creen, la Pasión de Cristo en Iztapalapa no es un solo evento. Se trata de una serie de actividades religiosas y culturales que se extienden durante aproximadamente una semana completa.

Miles de personas asisten cada año a la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa durante Semana Santa. / FB: @lapasiondecristoiztapalapa

El momento más intenso, el Viacrucis del Viernes Santo, puede durar entre cuatro y seis horas, dependiendo del desarrollo de la escenificación.

Una tradición con más de 180 años

Esta representación se realiza desde 1843 y forma parte de la identidad cultural de Iztapalapa. El pasado 10 de diciembre de 2025 fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

En muchas comunidades mexicanas se realizan representaciones del Viacrucis y procesiones durante la Semana Santa. / iStock