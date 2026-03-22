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Microsismos en Iztapalapa hoy 21 de marzo de 2026: qué pasó, magnitud y reporte oficial en CDMX

Microsismos sorprendieron a habitantes de Iztapalapa la tarde de este 21 de marzo en la CDMX. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 20:54 - 21 marzo 2026
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Habitantes del oriente de la capital percibieron movimientos inusuales.

La tarde de este sábado 21 de marzo de 2026 se registraron microsismos en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, lo que generó sorpresa entre habitantes de la zona. Autoridades monitorearon la situación tras los movimientos telúricos que, aunque de baja magnitud, fueron perceptibles en algunas colonias.

Los movimientos telúricos fueron perceptibles en algunas colonias cercanas al epicentro. / Pixabay

¿De cuánto fueron los microsismos en Iztapalapa?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se registraron dos microsismos consecutivos en la alcaldía Iztapalapa. El primero ocurrió a las 18:50 horas con una magnitud de 1.6, mientras que el segundo se presentó apenas un minuto después, a las 18:51 horas, con una magnitud de 2.3.

Ambos movimientos tuvieron una profundidad de aproximadamente 3 kilómetros, lo que explica por qué pudieron percibirse de forma localizada en zonas cercanas al epicentro.

El epicentro se ubicó en la misma demarcación, al oriente de la capital, según los reportes oficiales difundidos por el organismo.

El Servicio Sismológico Nacional reportó dos microsismos de baja magnitud en Iztapalapa. / iStock

¿Por qué ocurren microsismos en la Ciudad de México?

Especialistas del Servicio Sismológico Nacional explican que los microsismos son movimientos de baja magnitud (menores a 3.0) que se originan por pequeñas rupturas en el subsuelo.

Estos eventos suelen ser superficiales, por lo que pueden sentirse en áreas cercanas, aunque duran poco tiempo y no representan un riesgo significativo en la mayoría de los casos.

México, además, se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas, lo que hace comunes este tipo de fenómenos.

Los microsismos en la Ciudad de México suelen ser de baja magnitud y no activan la alerta sísmica. / Pixabay

Además, la geología de la ciudad —caracterizada por suelos blandos del antiguo lago— puede amplificar las vibraciones sísmicas, lo que hace que incluso movimientos menores sean percibidos por la población.

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