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Tinacos gratis en Edomex 2026: requisitos y cómo acceder al apoyo por escasez de agua

Familias de Metepec podrán acceder a tinacos sin costo ante la temporada de calor./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 11:51 - 22 marzo 2026
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La medida responde a la necesidad de que los hogares cuenten con mecanismos para resguardar agua

Con el incremento de las temperaturas y los efectos que esto genera en el suministro, el acceso al agua potable se convierte en una de las principales preocupaciones para las familias del Estado de México durante esta época del año.

Frente a este panorama, el Ayuntamiento de Metepec puso en marcha un programa de apoyo social enfocado en la entrega de tinacos sin costo, con el fin de ayudar a la población a enfrentar posibles problemas de abastecimiento.

La medida responde a la necesidad de que los hogares cuenten con mecanismos para resguardar agua, especialmente en periodos donde se presentan fallas en el servicio, como baja presión o interrupciones temporales.

El programa busca apoyar a hogares sin infraestructura para almacenar agua./ RS

Este apoyo también busca mejorar las condiciones de vida en viviendas que no cuentan con infraestructura suficiente para almacenar agua, una situación que suele agravarse en temporadas secas.

¿Quiénes pueden acceder a un tinaco gratis en Edomex?

El programa está dirigido a personas que viven en el municipio y que se encuentran en una condición económica vulnerable, priorizando a quienes requieren este tipo de apoyo para cubrir necesidades básicas.

Para poder solicitar este apoyo, las autoridades establecieron los siguientes requisitos:

  • Residir en Metepec

  • No contar con tinaco en el hogar

  • Pertenecer a una familia en condición de vulnerabilidad económica

Cumplir con estos criterios permitirá a los interesados iniciar su proceso de registro y ser considerados dentro del programa social impulsado por el gobierno local.

Autoridades entregarán hasta 2 mil tinacos en Metepec, Edomex./ RS

¿Cuántos tinacos entregará el programa en Edomex y por qué es importante?

Como parte de esta estrategia, se contempla la distribución de hasta 2 mil tinacos, con el objetivo de reforzar la capacidad de almacenamiento en los hogares y prevenir afectaciones durante la temporada de calor.

La iniciativa forma parte de una serie de acciones preventivas ante el estiaje, periodo en el que disminuyen las lluvias y aumenta el riesgo de escasez de agua en distintas regiones.

Autoridades locales destacaron que este tipo de apoyos contribuyen directamente al bienestar de las familias, al brindar herramientas para enfrentar condiciones adversas relacionadas con el suministro.

El apoyo está dirigido a familias en situación vulnerable sin tinaco en casa./ RS
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