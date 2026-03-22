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Caso García Luna: Fiscalía de EE.UU. solicita negar apelación y ratificar condena por narcotráfico

Fiscales de Estados Unidos sostienen que García Luna recibió sobornos del Cártel de Sinaloa.
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:06 - 22 marzo 2026
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Actualmente, García Luna permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado

El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en México, volvió a colocarse en el centro de la atención luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara formalmente que se rechace la apelación presentada por su defensa.

La petición fue enviada a un tribunal federal en Nueva York mediante un documento firmado por el fiscal especial Adam Amir, en representación de las autoridades estadounidenses. En este escrito, se sostiene que las pruebas presentadas durante el juicio fueron suficientes para demostrar su responsabilidad.

De acuerdo con el posicionamiento del gobierno estadounidense, García Luna fue un “funcionario corrupto” que recibió millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, organización liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

El exsecretario de Seguridad fue condenado a 38 años de prisión por narcotráfico./ RS

¿Por qué Estados Unidos quiere rechazar la apelación de García Luna?

En el documento presentado, los fiscales argumentaron que la evidencia reunida durante el proceso judicial no deja dudas sobre la relación del exfuncionario con el narcotráfico. Incluso señalaron que, más allá de posibles errores menores, el caso se sostuvo con pruebas contundentes.

El juicio, que tuvo una duración de cinco semanas, concluyó con la determinación de un jurado que encontró culpable a García Luna de cargos relacionados con delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Además, las autoridades indicaron que durante el proceso se cumplió con los estándares legales, incluyendo la entrega de información a la defensa, la cual tuvo acceso a más de un millón de documentos como parte del caso.

García Luna permanece en una prisión de máxima seguridad en Colorado./ RS

¿Qué argumenta la defensa de García Luna?

La defensa del exsecretario presentó la apelación a finales de 2025, señalando presuntas irregularidades durante el juicio. Entre sus argumentos destacan supuestos abusos de discreción, limitaciones para realizar contrainterrogatorios y el uso de información que consideran incorrecta.

También sostienen que hubo problemas relacionados con la divulgación de pruebas y cuestionaron la inclusión de evidencia sobre el patrimonio del acusado, la cual calificaron como innecesaria.

Sin embargo, estos señalamientos fueron rechazados por los fiscales estadounidenses, quienes reiteraron que el proceso se llevó a cabo conforme a la ley y con total transparencia.

La condena y el contexto del caso

En febrero de 2024, tras el juicio en una corte federal en Brooklyn, Genaro García Luna fue declarado culpable de cinco cargos vinculados al narcotráfico. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, el juez Brian Cogan le impuso una sentencia de 38 años de prisión.

El exfuncionario, quien fue detenido en Texas en diciembre de 2019, se convirtió en el mexicano de más alto rango condenado por la justicia de Estados Unidos por este tipo de delitos.

Autoridades de EU calificaron al exfuncionario como “funcionario corrupto”./ RS

Actualmente, García Luna permanece recluido en una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, mientras continúa el proceso legal derivado de su apelación.

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