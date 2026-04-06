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Futbol

La 'Ley Wenger' ve la luz en el futbol canadiense

Arsene Wenger observando un partido l AP
Jorge Armando Hernández 14:19 - 06 abril 2026
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La nueva forma de marcar el fuera de juego comienza a aplicarse en el país de la hoja de maple

Ya es un hecho la implementación de la 'Ley Wenger' en la Canadian Premier League, la nueva regla del fuera de juego ha dado sus primeros vistazos de aplicación en el terreno de juego.

La iniciativa de ley impulsada por la FIFA y por el exentrenador del Arsenal,  Arsène Wenger, consiste en modificar los criterios de la regla del fuera juego haciendo que esta solamente aplique cuando el cuerpo del delantero haya rebasado completamente la línea del defensor.

Lorenzo Callegari siendo abrazado por un compañero l X: @CPLsoccer

El objetivo de modificar esa regla es darle mayor continuidad al juego y no detener jugadas importantes de gol, también se busca cambiar el criterio que a veces otorga el fuera de lugar semiautomático al registar adelantado a un delantero por apenas milímetros visibles.

Arsene Wenger extécnico del Arsenal l AP

Durante el primer partido de la Canadian Premier League no hubo jugadas que fueran menéster para la aplicación de la nueva regla, por lo que habrá que esperar hasta la segunda jornada para ver si es posible que se dé la primer aplicación de dicha regla.

Debut de Football Video Support

Dentro de los implementos tecnológicos que se dieron en la primer jornada del futbol canadiense, estuvo el Football Video Support, que funciona como una especie de VAR, solo que aun costo mucho menor, sin sala de VAR y le da a los entrenadores chances limitados para reabritar una jugada que les parezca dudosa.

Ballou Tabla disputa un balón con Atlético Ottawa l X: @atletiOttawa

Footmob pudo comprobar que en el primer fin de semana de implementación, esta nueba herramienta fue usada un total de seis veces en tres partidos distintos y solo lograron anular una decisión.

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