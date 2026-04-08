¿Qué hacer si no te pagan utilidades 2026 y cuánto tiempo tienes para reclamarlas?

El reparto de utilidades 2026 es uno de los derechos laborales más esperados por los trabajadores en México, pero no todos conocen qué pasa si la empresa no realiza el pago o cuánto tiempo tienen para reclamarlo.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), los empleados tienen derecho a recibir una parte de las ganancias generadas por la empresa durante el año anterior, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos establecidos por la ley.

En cuanto a fechas, las empresas tienen como plazo para pagar las utilidades del ejercicio fiscal 2025 entre el 1 de abril y el 30 de mayo si se trata de personas morales, mientras que las personas físicas tienen hasta el 29 de junio.

La Ley Federal del Trabajo establece un plazo de un año para exigir el pago de utilidades./ Pixabay

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar el reparto de utilidades?

Si un trabajador no recibe este pago en el periodo establecido, la ley permite exigirlo posteriormente. El plazo para reclamar las utilidades es de un año, contado a partir del día siguiente a la fecha límite en que debieron ser entregadas.

Esto significa que si la empresa no paga en tiempo, el trabajador aún puede acudir a las instancias correspondientes para hacer valer su derecho dentro de ese periodo.

Pasado ese tiempo, el derecho a reclamar prescribe, por lo que es importante estar atento a las fechas y no dejar pasar el plazo legal.

Si no te pagan utilidades, puedes acudir a la Profedet para recibir asesoría gratuita./ Pixabay

¿Qué hacer si no te pagan las utilidades?

En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde recibirán asesoría gratuita para iniciar un proceso de reclamación.

También es posible presentar una queja formal ante las autoridades laborales, quienes pueden intervenir para exigir el cumplimiento del pago por parte de la empresa.

Cabe destacar que no todas las empresas están obligadas a repartir utilidades. Existen excepciones, como empresas de nueva creación durante su primer año de operación o instituciones con fines no lucrativos.

El reparto de utilidades es un derecho constitucional que busca beneficiar a los trabajadores con parte de las ganancias de la empresa, por lo que conocer los plazos y procedimientos es clave para evitar perder este ingreso.