La llegada de Lance Stroll a la F1 que no fue lo esperado de acuerdo a su palmarés previo

Desde la llegada de Lance Stroll a la Fórmula 1 y más aún, con su millonario padre respaldando, siempre surgieron dudas sobre su calidad como piloto, pero pocos habían seguido su trayectoria y solamente se enfocaron en el dinero que su padre había invertido en él.

Desde 2008, Lance brillaba ganando campeonatos en la categoría Rotax Micro Max en el torneo regional de Quebec y además, el título nacional. Más títulos se sumaron en territorio canadiense y siguió hasta su llegada a Europa, donde logró el segundo lugar en el trofeo Andrea Margutti y fue sexto del mundial CIK-FIA. Fue conocido por un buen ritmo de competencia y que era capaz de adecuarse a condiciones cambiantes.

Fue campeón de la Fórmula 4 italiana en 2014, y para el año siguiente fue campeón de la Toyota Racing Series y quinto en su debut en la Fórmula 3. Para la temporada 2016 la F3 Europea lo coronó monarca.

Sin pasar por la Fórmula 2 (o la GP2 de la época), en 2017 debutó en la F1 con 18 años cumplidos en la escudería Williams. Uno de los más jóvenes en hacerlo y fue tercero en la carrera de Azerbaiyán, siendo el segundo piloto más joven en lograr un podio, pues el más joven de la historia fue Max Verstappen quien lo consiguió en España 2016 con 18 años 7 meses y 15 días… solamente siete días menor que el canadiense.

Con este preámbulo del piloto, pretendo pavimentar el camino por el que vamos a transitar en los recursos que Lawrence Stroll ha invertido en un competidor, que siendo su hijo, lo ha puesto en predicamentos ante mucha gente que ignorando todos estos datos ha criticado su participación en la Máxima Categoría.

No es un simple apoyo al hijo… es una tremenda inversión financiera.

Su plan era muy simple: Posicionar a su piloto, adquirir control de un equipo, cosa que inicio con un patrocinio a Williams y da soporte financiero indirecto, con lo que “compra” el asiento para Lance.

En 2018, la crisis de Vijay Mallya y que Force India entra en quiebra, Checo Perez inicia un proceso para salvar a la escudería, y en ese momento, la oportunidad para Lawrence Stroll era muy clara y tal vez la única en su vida para lograr su objetivo: compra barato al equipo completo de Fórmula 1 y nace ese mismo año Racing Point.

¿Cómo lo logra? Lidera un consorcio de inversionistas llamado Yew Tree y adquiere, con la compra, el control total inmediato insertando a Lance la temporada siguiente, pasando de Williams a Racing Point.

Mientras se fraguaba el nacimiento de la Escudería Aston Martin, consiguió el 16.7% de las acciones de Aston Martin Lagonda por unos 244 millones de dólares pero al final supera los 871 millones.

Lawrence NO COMPRA Aston Martin, compra solamente la participación de la empresa y se convierte en Presidente Ejecutivo y firma un acuerdo que le permite REBRANDEAR a su equipo, utilizando nombre e imagen de marca desde 2021.

Así logra el tercer paso, vincular a su piloto con una marca icónica y ahora queda industrializar todo con infraestructura y talento, pues más que invertir en ello, construyó un ecosistema, que dicho sea de paso, salvó a Aston Martin de la quiebra, pues estaban en números rojos.

Stroll no se queda solamente en armar la imagen de un equipo, sino que invierte en una nueva fábrica en Silverstone y construye el túnel de viento más avanzado de la Fórmula 1 al momento, consigue un simulador de última generación y expande la plantilla de personal para hacer de su equipo un aspirante real al título.

En lo financiero parece un éxito pues tras la inversión inicial el equipo Aston Martin está valorado actualmente en 3,200 millones de dólares.

Hasta aquí, vamos entendiendo cómo aprovechar una oportunidad única para generar un buen negocio… pero no ha sido todo miel sobre hojuelas.