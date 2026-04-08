Kevin N ingresa a penal de Ecatepec tras atropellar y matar a 4 personas afuera del IMSS Tecámac

El caso de Kevin “N”, un joven de 21 años, ha generado conmoción en el Estado de México luego de que fuera ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, tras ser señalado como presunto responsable de un atropellamiento múltiple ocurrido en Tecámac.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el joven es investigado por el delito de homicidio en agravio de cuatro personas, tras los hechos registrados la madrugada del pasado 6 de abril afuera del Hospital General Regional 200 del IMSS.

El incidente dejó además al menos 11 personas lesionadas, algunas de ellas en estado grave, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El conductor habría perdido el control del vehículo tras circular a exceso de velocidad./ Fiscalía

¿Cómo ocurrió el atropellamiento afuera del IMSS en Tecámac?

El accidente ocurrió sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de San Pedro Pozohuacan, cuando el conductor perdió el control de su automóvil tras impactar contra otro vehículo.

Posteriormente, el auto se proyectó hacia la zona peatonal, donde se encontraban familiares de pacientes esperando información médica, arrollando a varias personas que estaban en el lugar.

Entre las víctimas mortales se encuentran integrantes de una misma familia, quienes aguardaban noticias de un ser querido hospitalizado, lo que ha generado indignación por la tragedia.

Familiares de pacientes fueron arrollados mientras esperaban noticias en el hospital./ RS

Las primeras indagatorias señalan que el conductor circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, factores que habrían influido en el accidente.

¿Qué pasará con Kevin “N” y cuántos años podría enfrentar?

Tras el incidente, Kevin “N” también resultó lesionado y permaneció hospitalizado bajo vigilancia policial. Una vez que fue dado de alta, fue presentado ante el Ministerio Público y posteriormente trasladado al penal de Ecatepec.

Actualmente, se encuentra a disposición de un juez, quien será el encargado de definir su situación jurídica en los próximos días.

En México, el delito de homicidio culposo por atropellamiento contempla penas que van de 3 a 8 años de prisión, aunque podrían incrementarse si se confirman agravantes como conducir en estado de ebriedad o a exceso de velocidad.

Autoridades locales continúan integrando la carpeta de investigación, mientras que instancias municipales brindan apoyo psicológico a las víctimas y sus familias.