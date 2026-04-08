¡Batacazo colchonero! Barcelona cae en casa ante Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid se lleva una ventaja de oro de su visita al Camp Nou tras vencer 0-2 al Barcelona en un encuentro marcado por la efectividad rojiblanca y la expulsión de Pau Cubarsí en el tramo final de la primera parte. Los goles de Julián Alvarez y Alexander Sørloth decantan la eliminatoria a favor de los de Simeone, que supieron gestionar su superioridad numérica durante todo el segundo tiempo.

Atlético de Madrid vence a Barcelona | AP

LA EXPULSIÓN LO CAMBIÓ TODO

El partido comenzó con un ritmo frenético. El equipo de Hansi Flick buscó llevar la iniciativa a través de la posesión y las incursiones de Lamine Yamal y Marcus Rashford, quien tuvo las ocasiones más claras en los primeros minutos, encontrándose con un seguro Juan Musso bajo palos.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente en el minuto 43. Un pase al hueco de Julián Alvarez permitió a Giuliano Simeone ganar la espalda a la defensa; Cubarsí lo zancadilleó siendo el último hombre y, tras la revisión del VAR, el colegiado Kovacs mostró la tarjeta roja directa al central azulgrana. En la falta subsiguiente, Julián Alvarez anotó el 0-1 con un disparo preciso por encima de la barrera que superó a Joan García justo antes del descanso.

Expulsión de Cubarsí | AFP

En la reanudación, Flick reestructuró al equipo dando entrada a Gavi y Fermín, buscando una reacción que el Camp Nou alentó con intensidad. A pesar de jugar con diez, el Barcelona mantuvo el control del balón y Rashford estrelló un balón en el larguero tras una intervención de Musso.

NO LE ALCANZÓ AL BARÇA

El Atlético, replegado y esperando su oportunidad, asestó el golpe definitivo en el minuto 71. Una internada de Ruggeri por banda izquierda terminó en un centro al primer palo que Alexander Sørloth remató con éxito para poner el 0-2.

En los últimos minutos, Lamine Yamal intentó recortar distancias con acciones individuales que exigieron al máximo a la defensa madrileña, pero la falta de puntería y el cansancio acumulado impidieron que el marcador se moviera. Con este resultado, el Barcelona deberá buscar la remontada en Madrid, mientras que el Atlético se marcha con una ventaja de dos goles y la portería a cero.

Gol de Julián Álvarez | AP