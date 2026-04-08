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Futbol

Enrique Cerezo rompe el silencio sobre los rumores de Julián Álvarez al Barcelona

Julián Álvarez marcó doblete en la victoria del Atlético de Madrid| AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:53 - 08 abril 2026
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El presidente de los Colchoneros aseguró que el argentino saldrá hasta que la directiva lo desee

A solo unas horas de que el Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrenten en la ida de los cuartos de Final de la UEFA Champions League, el morbo por el futuro del jugador argentino, Julián Álvarez, tomó un camino inesperado, pues aunque rumores lo colocaban en las filas de los culés el siguiente año, todo parece indicar que esto no será así.

Julián Álvarez cumplirá 100 partidos con el Atleti | AP

`Se va cuando el diga que se vaya’

Previo al duelo del campeonato de Europa, el presente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fue cuestionado sobre los rumores de Álvarez en Barcelona el siguiente año, a lo que el directivo mencionó que todo está abierto, pero las posibilidades son sumamente bajas.

Por su parte, Cerezo señaló que el tema de los contratos será un factor clave en el futuro de los jugadores, pues mientras estos tengan extensión en los próximos años esto será respetado.

Julián Álvarez festejando una victoria a los Colchoneros | X: @Atleti

¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a final de año?. Si un jugador tiene contrato con un equipo y le quedan muchos años de contrato con ese equipo, pues tú dime a mí qué puede pasar. En ese caso tú piensas que yo soy Dios, y hasta que no le diga que se marche, no se va a marchar”, declaró cerezo.

¿Nuevo nido de la araña?

Luego de un inicio ‘flojo’ de temporada por parte de Julián Álvarez, el argentino logró remediar la situación y ahora es uno de los pilares en el ataque de Diego Pablo Simenone, siendo su goleador esta temporada.

Julián Álvarez | AP

Ahora con su permanencia casi asegurada en el Atleti, el delantero de la Selección Argentina buscará eliminar una vez más al Barcelona en esta temporada, luego de superarlos en las semifinales de la Copa del Rey. 

Culés y Colchoneros se verán las caras para los Cuartos de Final de la Champions League, iniciando con la Ida en el Spotify Camp Nou, mientras que la llave cerrará en el Riyadh Metropolitano de Madrid.

Julián Álvarez | AP
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