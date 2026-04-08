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Futbol

¡Nada para nadie! Betis rescata el empate ante el Braga en la ida de los Cuartos de Final de la Europa League

Antony en el Betis contra Braga l AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 13:26 - 08 abril 2026
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Al equipo español le costó imponer condiciones en territorio portugués, pero a pesar de eso, lograron empatar el partido, dejando todo para el partido de vuelta donde serán locales

El Real Betis y el Braga empataron a un gol en el Estadio Municipal de Braga, donde ambas escuadras tuvieron grandes momentos cuando lograban imponer condiciones, pero al final fue el equipo español el que tuvo que esforzarse para alcanzar un empate que le sabe a victoria.

Álvaro Fidalgo fue sustituido al minuto 63, justo después de que el Betis lograra conseguir el empate

Gol de vestidor marcó el ritmo del primer tiempo 

El inicio del partido no pudo ser mejor para el Braga, donde los locales se pusieron por delante en el marcador con un gol de vestidor a los 5 minutos con un ‘taquito’ de Florian Grillitsch. 

A partir de ahí, el equipo español tuvo destellos, probando en varias ocasiones al portero del Braga, pero sin éxito alguno. Así se fueron al descanso.

Florian Grillitsch marcándole al Betis en Europa League l AP

Choco Hernández al rescate del Betis 

Desde el inicio de la parte complementaria, el Betis se montó al ataque buscando igualar el marcador y lo consiguieron cuando Abde cayó dentro del área chica, por lo que fue decretado como penal a poco más de 20 minutos de haber empezado el 2.º tiempo. 

Cucho Hernández desde los 11 pasos no perdonó y consiguió el empate para los españoles. A partir de ahí, ambas escuadras no se hicieron más daño a pesar de que los Rojiverdes hicieron muchos esfuerzos por hacerse con la victoria.

Juan Hernández empata el partido para el Betis de Penal l AP

Con este resultado, lo dejan todo para el partido de vuelta de la Europa League que se jugará en el Estadio Cartuja

Partido muy cerrado entre Braga vs. Betis por la Europa League l AP
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