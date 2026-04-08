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Futbol

¡Todos con el Maguito! Partido de Betis y Álvaro Fidalgo irá por televisión abierta

Álvaro Fidalgo en el Betis vs Celta de Vigo | Grosby Group
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 08:08 - 08 abril 2026
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El exjugador de América suma dos juegos seguidos sin actividad en LaLiga y buscará retomar el ritmo

Álvaro Fidalgo tuvo su presentación con la Selección Mexicana en la pasada Fecha FIFA de marzo y ahora buscará recuperar el ritmo con Real Betis. Después de dos juegos en la banca, el 'Maguito' tratará de volver al protagonismo en el esquema de Manuel Pellegrini y podrá hacerlo con el apoyo de la afición mexicana.

Por primera vez desde 2022, cuando Televisa adquirió derechos de algunos partidos de LaLiga, se podrá ver un partido de la Primera División de España en televisión abierta en México. Y precisamente será el compromiso de Betis contra Osasuna en la Jornada 31.

Álvaro Fidalgo ante Rayo Vallecano en LaLiga | AFP

El encuentro en el Estadio El SADAR, en Pamplona, está programado el próximo domingo 12 a las 6:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por Canal 5. Será un compromiso clave para ambos clubes, ya que los verdiblancos quieren afianzarse en zona de Europa League y los de Navarra no pierden la esperanza de meterse en puestos europeos.

Betis tratará de reencontrarse con el triunfo

El equipo de Pellegrini llega a esta Fecha 31 con una racha de seis partidos sin ganar en liga. Su última victoria en el torneo local fue el 15 de febrero, cuando se impuso 1-2 como visitante ante Mallorca. Desde entonces suma cuatro empates y dos derrotas.

Álvaro Fidalgo es el más reciente naturalizado en ser convocado con el Tri | AFP

A pesar de esta mala racha, se mantiene en el quinto puesto de la clasificación con 45 puntos, a 12 de Atlético de Madrid, por ahora último clasificado a Champions League. Sin embargo, Betis tiene una ventaja de apenas un punto con Celta de Vigo, que está en puesto de Conference League, por lo que no puede permitirse perder más puntos.

¿Cómo le ha ido a Fidalgo con Betis?

Después de un inicio fuerte como jugador verdiblanco, con seis titularidades y dos partidos en los cuales ingresó desde la banca, Fidalgo suma dos juegos al hilo en la banca. El español nacionalizado mexicano no tuvo minutos en la derrota 2-1 contra Athletic Club ni en el empate 0-0 ante Espanyol.

Fidalgo con Betis | Grosby Group

En total, el 'Maguito' ha sumado 520 minutos en ocho partidos en todas las competencias, con un gol hasta ahora. Dicha anotación se dio en el empate 2-2 contra Sevilla, en el cual Fidalgo hizo el segundo tanto de Betis que puso el marcador parcial 2-0 al medio tiempo.

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