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Futbol

¡Pide perdón! Aficionado que le quitó el plumón a Álvaro Fidalgo rompe el silencio

Aficionado molesta a Fidalgo | Captura de Pantalla de X: @JoseLuisMorales
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 18:42 - 31 marzo 2026
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El seguidor reconoce su error y asegura que no fue contra el jugador

Luego del polémico momento protagonizado con Álvaro Fidalgo, tras el juego de la Selección Mexicana contra Portugal en el Estadio Azteca, en el que un aficionado le arrebató el plumón al mediocampista español mientras firmaba autógrafos, decidió dar la cara y ofrecer disculpas públicas.

El seguidor admitió su error y dejó claro que no hubo una mala intención directa hacia el futbolista del Betis.

“Sé que me equivoqué, todos cometemos errores”

En sus declaraciones que declaró hacia ESPN, el aficionado fue claro y directo al reconocer lo sucedido con todo el caso de Fidalgo:

Fidalgo, unas disculpas, yo sé que me equivoqué. Todos tenemos errores en la vida, no somos perfectos. Yo no me di cuenta, yo no manejo redes sociales, nada

Es un error que cometí, como todo ser humano

Sus palabras reflejan un intento por bajar la tensión tras un momento que rápidamente se volvió viral.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el partido ante Portugal | MEXSPORT

Asegura que el problema fue el entorno

Además, explicó que la situación se dio por lo que ocurría a su alrededor y no por el jugador:

El problema no era con Fidalgo, era con las personas alrededor mío. Es que no me dejaron acercarme a él, ni al túnel donde pasan los jugadore

El incidente generó debate en redes sociales sobre el comportamiento de la afición y los límites en la interacción con los futbolistas.

Toma de la afición mexicana en el partido de México vs Portugal l MEXSPORT
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