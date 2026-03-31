Mundial 2026: Así será el calendario completo de la Copa del Mundo

Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:30 - 31 marzo 2026
La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio con Mexico en contra de Sudáfrica en el Estadio Azteca a las 13:00 horas del centro de México. A partir de entonces tendremos más de un mes de la mejor actividad futbolera del mundo.

Desde diciembre, la FIFA dio a conocer el calendario oficial del Mundial 2026, completando así el último gran pendiente tras el sorteo celebrado en Washington que definió la composición de los 12 grupos del nuevo y expandido formato con 48 selecciones.

Con este anuncio, comienza formalmente la cuenta regresiva hacia la primera Copa del Mundo organizada por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, a 71 días del evento, ya conocemos a todos los participantes en el máximo torneo de selecciones.

Por primera vez, la fase de grupos incluirá 12 sectores de cuatro selecciones, cuyos partidos quedaron ya distribuidos entre las diversas sedes de Norteamérica. La FIFA confirmó los días y ciudades en las que cada selección verá acción, así como la programación de la inauguración, las fases eliminatorias y la final.

CALENDARIO COMPLETO MUNDIAL 2026: FECHAS Y HORAS

Calendario Grupo A – México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

Jornada 1

11 junio — 13:00 CDMX, Ciudad de México

  • México vs Sudáfrica

11 junio — 20:00 CDMX, Guadalajara

  • Corea del Sur vs República Checa

Jornada 2

18 junio — 10:00 CDMX, Atlanta

  • República Checa vs Sudáfrica

18 junio — 19:00 CDMX, Guadalajara

  • México vs Corea del Sur

Jornada 3

24 junio — 19:00 CDMX, Ciudad de México

  • República Checa vs México

24 junio — 19:00 CDMX, Monterrey

  • Sudáfrica vs Corea del Sur

Calendario Grupo B – Canadá, Catar, Suiza, Bosnia Herzegovina

Jornada 1

12 junio — 13:00 CDMX, Toronto

  • Canadá vs Bosnia Herzegovina

13 junio — 13:00 CDMX, San Francisco Bay Area

  • Catar vs Suiza


Jornada 2

18 junio — 13:00 CDMX, Los Ángeles

  • Suiza vs Bosnia Herzegovina

18 junio — 16:00 CDMX, Vancouver

  • Canadá vs Catar


Jornada 3

24 junio — 13:00 CDMX, Vancouver

  • Suiza vs Canadá

24 junio — 13:00 CDMX, Seattle

  • Bosnia Herzegovina vs Catar

Calendario Grupo C – Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Jornada 1

13 junio — 16:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey

  • Brasil vs Marruecos

13 junio — 19:00 CDMX, Boston

  • Haití vs Escocia


Jornada 2

19 junio — 16:00 CDMX, Boston

  • Escocia vs Marruecos

19 junio — 19:00 CDMX, Filadelfia

  • Brasil vs Haití


Jornada 3

24 junio — 16:00 CDMX, Miami

  • Escocia vs Brasil

24 junio — 16:00 CDMX, Atlanta

  • Marruecos vs Haití

Calendario Grupo D – Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

Jornada 1

12 junio — 19:00 CDMX, Los Ángeles

  • Estados Unidos vs Paraguay

13 junio — 22:00 CDMX (noche del 12), Vancouver

  • Australia vs Turquía


Jornada 2

19 junio — 22:00 CDMX (noche del 18), San Francisco Bay Area

  • Turquía vs Paraguay

19 junio — 13:00 CDMX, Seattle

  • Estados Unidos vs Australia


Jornada 3

25 junio — 20:00 CDMX, Los Ángeles

  • Turquía vs Estados Unidos

25 junio — 20:00 CDMX, San Francisco Bay Area

  • Paraguay vs Australia

Calendario Grupo E – Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Jornada 1

14 junio — 11:00 CDMX, Houston

  • Alemania vs Curazao

14 junio — 17:00 CDMX, Filadelfia

  • Costa de Marfil vs Ecuador


Jornada 2

20 junio — 14:00 CDMX, Toronto

  • Alemania vs Costa de Marfil

20 junio — 18:00 CDMX, Kansas City

  • Ecuador vs Curazao


Jornada 3

25 junio — 14:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey

  • Ecuador vs Alemania

25 junio — 14:00 CDMX, Filadelfia

  • Curazao vs Costa de Marfil

Calendario Grupo F – Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia

Jornada 1

14 junio — 14:00 CDMX, Dallas

  • Países Bajos vs Japón

14 junio — 20:00 CDMX, Monterrey

  • Suecia vs Túnez


Jornada 2

20 junio — 11:00 CDMX, Houston

  • Países Bajos vs Suecia

20 junio — 22:00 CDMX (noche del 19), Monterrey

  • Túnez vs Japón


Jornada 3

25 junio — 17:00 CDMX, Dallas

  • Japón vs Suecia

25 junio — 17:00 CDMX, Kansas City

  • Túnez vs Países Bajos

Calendario Grupo G – Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

Jornada 1

15 junio — 19:00 CDMX, Los Ángeles

  • Irán vs Nueva Zelanda

15 junio — 13:00 CDMX, Seattle

  • Bélgica vs Egipto


Jornada 2

21 junio — 13:00 CDMX, Los Ángeles

  • Bélgica vs Irán

21 junio — 19:00 CDMX, Vancouver

  • Nueva Zelanda vs Egipto


Jornada 3

26 junio — 21:00 CDMX, Seattle

  • Egipto vs Irán

26 junio — 21:00 CDMX, Vancouver

  • Nueva Zelanda vs Bélgica

Calendario Grupo H – España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Jornada 1

15 junio — 10:00 CDMX, Atlanta

  • España vs Cabo Verde

15 junio — 16:00 CDMX, Miami

  • Arabia Saudita vs Uruguay


Jornada 2

21 junio — 10:00 CDMX, Atlanta

  • España vs Arabia Saudita

21 junio — 16:00 CDMX, Miami

  • Uruguay vs Cabo Verde


Jornada 3

26 junio — 18:00 CDMX, Houston

  • Cabo Verde vs Arabia Saudita

26 junio — 18:00 CDMX, Guadalajara

  • Uruguay vs España

Calendario Grupo I – Francia, Senegal, Noruega, Ganador Intercontinental 2

Jornada 1

16 junio — 13:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey

  • Francia vs Senegal

16 junio — 16:00 CDMX, Boston

  • Ganador IC2 vs Noruega


Jornada 2

22 junio — 15:00 CDMX, Filadelfia

  • Francia vs Ganador IC2

22 junio — 18:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey

  • Noruega vs Senegal


Jornada 3

26 junio — 13:00 CDMX, Boston

  • Noruega vs Francia

26 junio — 13:00 CDMX, Toronto

  • Senegal vs Ganador IC2

Calendario Grupo J – Argentina, Argelia, Austria, Jordania

Jornada 1

16 junio — 19:00 CDMX, Kansas City

  • Argentina vs Argelia

16 junio — 22:00 CDMX (noche del 15), San Francisco Bay Area

  • Austria vs Jordania


Jornada 2

22 junio — 11:00 CDMX, Dallas

  • Argentina vs Austria

22 junio — 21:00 CDMX, San Francisco Bay Area

  • Jordania vs Argelia


Jornada 3

27 junio — 20:00 CDMX, Kansas City

  • Argelia vs Austria

27 junio — 20:00 CDMX, Dallas

  • Jordania vs Argentina

Calendario Grupo K – Portugal, Uzbekistán, Colombia, Ganador IC1

Jornada 1

17 junio — 11:00 CDMX, Houston

  • Portugal vs Ganador IC1

17 junio — 20:00 CDMX, Ciudad de México

  • Uzbekistán vs Colombia


Jornada 2

23 junio — 11:00 CDMX, Houston

  • Portugal vs Uzbekistán

23 junio — 20:00 CDMX, Guadalajara

  • Colombia vs Ganador IC1


Jornada 3

27 junio — 17:30 CDMX, Miami

  • Colombia vs Portugal

27 junio — 17:30 CDMX, Atlanta

  • Ganador IC1 vs Uzbekistán

Calendario Grupo L – Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Jornada 1

17 junio — 14:00 CDMX, Dallas

  • Inglaterra vs Croacia

17 junio — 17:00 CDMX, Toronto

  • Ghana vs Panamá


Jornada 2

23 junio — 14:00 CDMX, Boston

  • Inglaterra vs Ghana

23 junio — 17:00 CDMX, Toronto

  • Panamá vs Croacia


Jornada 3

27 junio — 15:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey

  • Panamá vs Inglaterra

27 junio — 15:00 CDMX, Filadelfia

  • Croacia vs Ghana

CALENDARIO DIECISÉISAVOS DE FINAL

Domingo 28 de junio

  • 2A vs 2B – Los Ángeles

Lunes 29 de junio

  • 1E vs 3ABCDF – Boston

  • 1F vs 2C – Monterrey

  • 1C vs 2F – Houston


Martes 30 de junio

  • 1I vs 3CDFGH – Nueva York/Nueva Jersey

  • 2E vs 2I – Dallas

  • 1A vs 3CEGHI – Ciudad de México


Miércoles 1 de julio

  • 1L vs 3EHIJK – Atlanta

  • 1D vs 3BEFIJ – San Francisco

  • 1G vs 3AEHIJ – Seattle


Jueves 2 de julio

  • 2K vs 2L – Toronto

  • 1H vs 2J – Los Ángeles

  • 1B vs 3EFGIJ – Vancouver

Viernes 3 de julio

  • 1J vs 2H – Miami

  • 1K vs 3DEIJL – Kansas City

  • 2D vs 2G – Dallas

CALENDARIO OCTAVOS DE FINAL

Sábado 4 de julio

  • G74 vs G77 – Filadelfia

  • G73 vs G75 – Houston

Domingo 5 de julio

  • G76 vs G78 – Nueva York/Nueva Jersey

  • G79 vs G80 – Ciudad de México

Lunes 6 de julio

  • G83 vs G84 – Dallas

  • G81 vs G82 – Seattle

Martes 7 de julio

  • G86 vs G88 – Atlanta

  • G85 vs G87 – Vancouver

CALENDARIO CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

  • G89 vs G90 – Boston

Viernes 10 de julio

  • G93 vs G94 – Los Ángeles

Sábado 11 de julio

  • G91 vs G92 – Miami

  • G95 vs G96 – Kansas City

CALENDARIO SEMIFINALES

Martes 14 de julio

  • G97 vs G98 – Dallas

Miércoles 15 de julio

  • G99 vs G100 – Atlanta

PARTIDO POR EL TERCER LUGAR

18 de julio

  • P101 vs P102 – Miami

FINAL DEL MUNDIAL 2026

19 de julio

  • G101 vs G102 – Nueva York/Nueva Jersey

