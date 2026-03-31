Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Mundial 2026: Así será el calendario completo de la Copa del Mundo
La Copa del Mundo arrancará el 11 de junio con Mexico en contra de Sudáfrica en el Estadio Azteca a las 13:00 horas del centro de México. A partir de entonces tendremos más de un mes de la mejor actividad futbolera del mundo.
Desde diciembre, la FIFA dio a conocer el calendario oficial del Mundial 2026, completando así el último gran pendiente tras el sorteo celebrado en Washington que definió la composición de los 12 grupos del nuevo y expandido formato con 48 selecciones.
Con este anuncio, comienza formalmente la cuenta regresiva hacia la primera Copa del Mundo organizada por tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Ahora, a 71 días del evento, ya conocemos a todos los participantes en el máximo torneo de selecciones.
Por primera vez, la fase de grupos incluirá 12 sectores de cuatro selecciones, cuyos partidos quedaron ya distribuidos entre las diversas sedes de Norteamérica. La FIFA confirmó los días y ciudades en las que cada selección verá acción, así como la programación de la inauguración, las fases eliminatorias y la final.
CALENDARIO COMPLETO MUNDIAL 2026: FECHAS Y HORAS
Calendario Grupo A – México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
Jornada 1
11 junio — 13:00 CDMX, Ciudad de México
México vs Sudáfrica
11 junio — 20:00 CDMX, Guadalajara
Corea del Sur vs República Checa
Jornada 2
18 junio — 10:00 CDMX, Atlanta
República Checa vs Sudáfrica
18 junio — 19:00 CDMX, Guadalajara
México vs Corea del Sur
Jornada 3
24 junio — 19:00 CDMX, Ciudad de México
República Checa vs México
24 junio — 19:00 CDMX, Monterrey
Sudáfrica vs Corea del Sur
Calendario Grupo B – Canadá, Catar, Suiza, Bosnia Herzegovina
Jornada 1
12 junio — 13:00 CDMX, Toronto
Canadá vs Bosnia Herzegovina
13 junio — 13:00 CDMX, San Francisco Bay Area
Catar vs Suiza
Jornada 2
18 junio — 13:00 CDMX, Los Ángeles
Suiza vs Bosnia Herzegovina
18 junio — 16:00 CDMX, Vancouver
Canadá vs Catar
Jornada 3
24 junio — 13:00 CDMX, Vancouver
Suiza vs Canadá
24 junio — 13:00 CDMX, Seattle
Bosnia Herzegovina vs Catar
Calendario Grupo C – Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
Jornada 1
13 junio — 16:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
Brasil vs Marruecos
13 junio — 19:00 CDMX, Boston
Haití vs Escocia
Jornada 2
19 junio — 16:00 CDMX, Boston
Escocia vs Marruecos
19 junio — 19:00 CDMX, Filadelfia
Brasil vs Haití
Jornada 3
24 junio — 16:00 CDMX, Miami
Escocia vs Brasil
24 junio — 16:00 CDMX, Atlanta
Marruecos vs Haití
Calendario Grupo D – Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
Jornada 1
12 junio — 19:00 CDMX, Los Ángeles
Estados Unidos vs Paraguay
13 junio — 22:00 CDMX (noche del 12), Vancouver
Australia vs Turquía
Jornada 2
19 junio — 22:00 CDMX (noche del 18), San Francisco Bay Area
Turquía vs Paraguay
19 junio — 13:00 CDMX, Seattle
Estados Unidos vs Australia
Jornada 3
25 junio — 20:00 CDMX, Los Ángeles
Turquía vs Estados Unidos
25 junio — 20:00 CDMX, San Francisco Bay Area
Paraguay vs Australia
Calendario Grupo E – Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
Jornada 1
14 junio — 11:00 CDMX, Houston
Alemania vs Curazao
14 junio — 17:00 CDMX, Filadelfia
Costa de Marfil vs Ecuador
Jornada 2
20 junio — 14:00 CDMX, Toronto
Alemania vs Costa de Marfil
20 junio — 18:00 CDMX, Kansas City
Ecuador vs Curazao
Jornada 3
25 junio — 14:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
Ecuador vs Alemania
25 junio — 14:00 CDMX, Filadelfia
Curazao vs Costa de Marfil
Calendario Grupo F – Países Bajos, Japón, Túnez, Suecia
Jornada 1
14 junio — 14:00 CDMX, Dallas
Países Bajos vs Japón
14 junio — 20:00 CDMX, Monterrey
Suecia vs Túnez
Jornada 2
20 junio — 11:00 CDMX, Houston
Países Bajos vs Suecia
20 junio — 22:00 CDMX (noche del 19), Monterrey
Túnez vs Japón
Jornada 3
25 junio — 17:00 CDMX, Dallas
Japón vs Suecia
25 junio — 17:00 CDMX, Kansas City
Túnez vs Países Bajos
Calendario Grupo G – Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
Jornada 1
15 junio — 19:00 CDMX, Los Ángeles
Irán vs Nueva Zelanda
15 junio — 13:00 CDMX, Seattle
Bélgica vs Egipto
Jornada 2
21 junio — 13:00 CDMX, Los Ángeles
Bélgica vs Irán
21 junio — 19:00 CDMX, Vancouver
Nueva Zelanda vs Egipto
Jornada 3
26 junio — 21:00 CDMX, Seattle
Egipto vs Irán
26 junio — 21:00 CDMX, Vancouver
Nueva Zelanda vs Bélgica
Calendario Grupo H – España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Jornada 1
15 junio — 10:00 CDMX, Atlanta
España vs Cabo Verde
15 junio — 16:00 CDMX, Miami
Arabia Saudita vs Uruguay
Jornada 2
21 junio — 10:00 CDMX, Atlanta
España vs Arabia Saudita
21 junio — 16:00 CDMX, Miami
Uruguay vs Cabo Verde
Jornada 3
26 junio — 18:00 CDMX, Houston
Cabo Verde vs Arabia Saudita
26 junio — 18:00 CDMX, Guadalajara
Uruguay vs España
Calendario Grupo I – Francia, Senegal, Noruega, Ganador Intercontinental 2
Jornada 1
16 junio — 13:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
Francia vs Senegal
16 junio — 16:00 CDMX, Boston
Ganador IC2 vs Noruega
Jornada 2
22 junio — 15:00 CDMX, Filadelfia
Francia vs Ganador IC2
22 junio — 18:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
Noruega vs Senegal
Jornada 3
26 junio — 13:00 CDMX, Boston
Noruega vs Francia
26 junio — 13:00 CDMX, Toronto
Senegal vs Ganador IC2
Calendario Grupo J – Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Jornada 1
16 junio — 19:00 CDMX, Kansas City
Argentina vs Argelia
16 junio — 22:00 CDMX (noche del 15), San Francisco Bay Area
Austria vs Jordania
Jornada 2
22 junio — 11:00 CDMX, Dallas
Argentina vs Austria
22 junio — 21:00 CDMX, San Francisco Bay Area
Jordania vs Argelia
Jornada 3
27 junio — 20:00 CDMX, Kansas City
Argelia vs Austria
27 junio — 20:00 CDMX, Dallas
Jordania vs Argentina
Calendario Grupo K – Portugal, Uzbekistán, Colombia, Ganador IC1
Jornada 1
17 junio — 11:00 CDMX, Houston
Portugal vs Ganador IC1
17 junio — 20:00 CDMX, Ciudad de México
Uzbekistán vs Colombia
Jornada 2
23 junio — 11:00 CDMX, Houston
Portugal vs Uzbekistán
23 junio — 20:00 CDMX, Guadalajara
Colombia vs Ganador IC1
Jornada 3
27 junio — 17:30 CDMX, Miami
Colombia vs Portugal
27 junio — 17:30 CDMX, Atlanta
Ganador IC1 vs Uzbekistán
Calendario Grupo L – Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
Jornada 1
17 junio — 14:00 CDMX, Dallas
Inglaterra vs Croacia
17 junio — 17:00 CDMX, Toronto
Ghana vs Panamá
Jornada 2
23 junio — 14:00 CDMX, Boston
Inglaterra vs Ghana
23 junio — 17:00 CDMX, Toronto
Panamá vs Croacia
Jornada 3
27 junio — 15:00 CDMX, Nueva York/Nueva Jersey
Panamá vs Inglaterra
27 junio — 15:00 CDMX, Filadelfia
Croacia vs Ghana
CALENDARIO DIECISÉISAVOS DE FINAL
Domingo 28 de junio
2A vs 2B – Los Ángeles
Lunes 29 de junio
1E vs 3ABCDF – Boston
1F vs 2C – Monterrey
1C vs 2F – Houston
Martes 30 de junio
1I vs 3CDFGH – Nueva York/Nueva Jersey
2E vs 2I – Dallas
1A vs 3CEGHI – Ciudad de México
Miércoles 1 de julio
1L vs 3EHIJK – Atlanta
1D vs 3BEFIJ – San Francisco
1G vs 3AEHIJ – Seattle
Jueves 2 de julio
2K vs 2L – Toronto
1H vs 2J – Los Ángeles
1B vs 3EFGIJ – Vancouver
Viernes 3 de julio
1J vs 2H – Miami
1K vs 3DEIJL – Kansas City
2D vs 2G – Dallas
CALENDARIO OCTAVOS DE FINAL
Sábado 4 de julio
G74 vs G77 – Filadelfia
G73 vs G75 – Houston
Domingo 5 de julio
G76 vs G78 – Nueva York/Nueva Jersey
G79 vs G80 – Ciudad de México
Lunes 6 de julio
G83 vs G84 – Dallas
G81 vs G82 – Seattle
Martes 7 de julio
G86 vs G88 – Atlanta
G85 vs G87 – Vancouver
CALENDARIO CUARTOS DE FINAL
Jueves 9 de julio
G89 vs G90 – Boston
Viernes 10 de julio
G93 vs G94 – Los Ángeles
Sábado 11 de julio
G91 vs G92 – Miami
G95 vs G96 – Kansas City
CALENDARIO SEMIFINALES
Martes 14 de julio
G97 vs G98 – Dallas
Miércoles 15 de julio
G99 vs G100 – Atlanta
PARTIDO POR EL TERCER LUGAR
18 de julio
P101 vs P102 – Miami
FINAL DEL MUNDIAL 2026
19 de julio
G101 vs G102 – Nueva York/Nueva Jersey