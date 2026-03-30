Álvaro Fidalgo muy contento por su debut con Selección Mexicana: "Gracias a todos"

Siguen las reacciones con respecto al 0-0 de la Selección Mexicana ante Portugal en el Estadio Banorte, pues los jugadores de la más reciente convocatoria ya han publicado algunas palabras y fotografías sobre lo significativo del momento que fue regresar al 'Coloso de Santa Úrsula'.

Pero ha hay un jugador para quien este duelo se ha vuelto el doble de especial: Álvaro Fidalgo, ya que en su paso por las Águilas el estadio fue parte importante de su estadía en el club, además de ser uno de los naturalizados del equipo del 'Vasco' Aguirre.

Álvaro Fidalgo y su primer entrenamiento con la Selección Mexicana, junto a Jesús Gallardo | IMAGO7

"Un estadio muy especial para mí"

Después de sumar sus primeros 60 minutos como jugador mexicano, Álvaro Fidalgo ha dedicado unas palabras en redes sociales a toda la gente que lo ha apoyado en esta primera convocatoria, dentro de la cual incluso ya tuvo sus primeros minutos como titular.

Muy feliz por el debut con @miseleccionmx y más en este estadio tan importante para mí. Increíble. Gracias a todos. Vamos! 🇲🇽 pic.twitter.com/pQ4meo8qEf — Alvaro Fidalgo (@Alvaro10fidalgo) March 30, 2026

Las reacciones en los comentarios han sido completamente positivas, pues los aficionados de América, quienes ya lo extrañan después de su salida al Betis, le han dejado saber que se sienten contentos por su 'regreso' al menos a la cancha que lo vio coronarse como campeón de Liga MX un par de ocasiones.

Sin embargo, también han existido los comentarios que demeritan sus palabras, pues hubo un aficionado que encontró un video del 'Maguito' en donde sus declaraciones son diferentes, pues en ellas menciona que no tenía pensado naturalizarse y llegar a jugar con México en lugar de con España, pero también lo hace al mencionar que en su posición considera que hay bastantes jugadores capaces, quienes ahora incluso son compatriotas suyos.

Álvaro Fidalgo, jugador de la Selección Mexicana, durante el Himno Nacional | IMAGO7

¿Cuáles fueron las impresiones de Aguirre acerca de Fidalgo?

Al ser su más reciente naturalizado dentro de su plantel, Javier Aguirre ha decidido probar a Fidalgo lo más pronto posible, ya que incluso ha sido desafortunada la lesión de Marcel Ruíz, dejando un puesto disponible en el medio campo para la Copa del Mundo; sin embargo, también la recuperación de Edson Álvarez ha tardado, por lo que ha buscado a más posibles candidatos.

Tiene personalidad para tener la pelota, él hace buenas conducciones hacia adelante, no pierde un balón. Yo creo que Álvaro se integró y lo dije el otro día, es uno más de este grupo, y sí me gustó; evidentemente necesitamos ver más jugadores como Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, gente que no había estado con nosotros como el mismo Everardo. Dentro de lo planeado se cumplió el objetivo

Abrazo de Álvaro Fidalgo con el 'Vasco' Aguirre después de su salida | Imago7