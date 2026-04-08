Telefónica Movistar se vende en México: ¿Qué pasará con sus clientes?

La empresa española Telefónica concretó la venta de su negocio en México, operado bajo la marca Movistar, al consorcio Melisa Acquisition, en una operación valuada en aproximadamente 450 millones de dólares.



El movimiento marca la salida definitiva de Telefónica del país, tras más de 20 años de presencia en el mercado mexicano.

Mediante un comunicado Telefónica informó la venta de su compañía en México/X: @Telefonia_MX

Venta millonaria y cambio de dueño

La operación contempla la transferencia total de las operaciones de Movistar en México, incluyendo infraestructura, servicios y su base de aproximadamente 21.7 millones de clientes.

Este cambio coloca a Melisa Acquisition como un nuevo actor dentro del sector de telecomunicaciones en el país.

¿Quién es Melisa Acquisition?

Melisa Acquisition es un consorcio empresarial internacional que combina capital financiero y tecnología, enfocado en el sector de telecomunicaciones.

El grupo está liderado por: OXIO Inc. , una plataforma de telecomunicaciones basada en la nube

Newfoundland Capital Management, una firma de inversión con sede en América Latina

OXIO, fundada en 2018, opera bajo un modelo de “telecomunicaciones como servicio” (TaaS), que permite a empresas lanzar servicios móviles sin necesidad de infraestructura propia.

Además, esta compañía ya trabaja con marcas como Rappi, Mercado Pago y Grupo Coppel, a quienes ofrece soluciones móviles digitales.

La venta de Movistar en México se concretó en 450 millones de dólares/Pixabay

Qué busca el nuevo operador

Melisa Acquisition planea mantener el servicio sin interrupciones y aprovechar la tecnología de OXIO para modernizar la oferta en México.

Entre sus objetivos están: Fortalecer servicios digitales

Optimizar costos operativos

Expandir el modelo de operador móvil virtual

¿Qué pasará con los clientes?

De acuerdo con la información disponible, los usuarios de Movistar: No perderán su línea ni servicio de inmediato

Podrán seguir usando su número, saldo y plan

Mantendrán cobertura, ya que operan sobre la red de AT&T

La transición será gradual, sin afectaciones inmediatas para los clientes.

Posibles cambios a futuro

Aunque en el corto plazo no se prevén cambios visibles, en el mediano plazo podrían presentarse modificaciones como: Cambio de marca

Nuevos planes y servicios

Ajustes en la oferta comercial

Estas decisiones dependerán de la estrategia del nuevo consorcio.

Los clientes de Movistar en México seguirán gozando de su servicio con normalidad/Pixabay

Contexto de la salida

La venta forma parte de la estrategia de Telefónica para reducir su presencia en América Latina y concentrarse en mercados más rentables.

El negocio en México ya operaba como un operador móvil virtual, lo que facilitó su transferencia a un modelo más digital.

Un nuevo competidor en el mercado