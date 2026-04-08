Telefónica Movistar se vende en México: ¿Qué pasará con sus clientes?
La empresa española Telefónica concretó la venta de su negocio en México, operado bajo la marca Movistar, al consorcio Melisa Acquisition, en una operación valuada en aproximadamente 450 millones de dólares.
El movimiento marca la salida definitiva de Telefónica del país, tras más de 20 años de presencia en el mercado mexicano.
Venta millonaria y cambio de dueño
La operación contempla la transferencia total de las operaciones de Movistar en México, incluyendo infraestructura, servicios y su base de aproximadamente 21.7 millones de clientes.
Este cambio coloca a Melisa Acquisition como un nuevo actor dentro del sector de telecomunicaciones en el país.
¿Quién es Melisa Acquisition?
Melisa Acquisition es un consorcio empresarial internacional que combina capital financiero y tecnología, enfocado en el sector de telecomunicaciones.
El grupo está liderado por:
OXIO Inc., una plataforma de telecomunicaciones basada en la nube
Newfoundland Capital Management, una firma de inversión con sede en América Latina
OXIO, fundada en 2018, opera bajo un modelo de “telecomunicaciones como servicio” (TaaS), que permite a empresas lanzar servicios móviles sin necesidad de infraestructura propia.
Además, esta compañía ya trabaja con marcas como Rappi, Mercado Pago y Grupo Coppel, a quienes ofrece soluciones móviles digitales.
Qué busca el nuevo operador
Melisa Acquisition planea mantener el servicio sin interrupciones y aprovechar la tecnología de OXIO para modernizar la oferta en México.
Entre sus objetivos están:
Fortalecer servicios digitales
Optimizar costos operativos
Expandir el modelo de operador móvil virtual
¿Qué pasará con los clientes?
De acuerdo con la información disponible, los usuarios de Movistar:
No perderán su línea ni servicio de inmediato
Podrán seguir usando su número, saldo y plan
Mantendrán cobertura, ya que operan sobre la red de AT&T
La transición será gradual, sin afectaciones inmediatas para los clientes.
Posibles cambios a futuro
Aunque en el corto plazo no se prevén cambios visibles, en el mediano plazo podrían presentarse modificaciones como:
Cambio de marca
Nuevos planes y servicios
Ajustes en la oferta comercial
Estas decisiones dependerán de la estrategia del nuevo consorcio.
Contexto de la salida
La venta forma parte de la estrategia de Telefónica para reducir su presencia en América Latina y concentrarse en mercados más rentables.
El negocio en México ya operaba como un operador móvil virtual, lo que facilitó su transferencia a un modelo más digital.
Un nuevo competidor en el mercado
Con esta operación, Melisa Acquisition se posiciona como un nuevo competidor frente a empresas como Telcel y AT&T.
En síntesis, la venta de Movistar en México representa un cambio de operador, pero no una interrupción del servicio, con un nuevo grupo que apuesta por la tecnología y los modelos digitales en telecomunicaciones.