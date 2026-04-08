01:00 Portada RÉCORD 08 abril 2026

00:33 A 64 días: en México 1970, Brasil se consagró como el primer Tricampeón de los Mundiales

00:25 Pizarro no hará rotaciones y saldrá con su mejor plantilla ante Chivas y Seattle

23:58 "Mejor nada": Afición de Cruz Azul revienta a Kevin Mier tras su actuación ante LAFC

23:19 Larcamón admite mala gestión tras la derrota ante LAFC: "se paga caro ese error"

23:09 ¿Advertencia? América ya piensa en Cruz Azul: "Qué lindo partido se avecina"

23:08 Colin Kaepernick publicará sus memorias “The Perilous Fight” en septiembre

23:01 América vuelve al Estadio Azteca e Israel Reyes lanza advertencia: “Nos hace fuertes”

22:23 ¿Por qué piden cancelar a Wendy Guevara y a Paola Suárez de Las Perdidas?