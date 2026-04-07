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Futbol

UEFA Champions League Cuartos de Final: ¿Dónde y cuándo ver el partido Barcelona vs Atlético de Madrid?

Barcelona vs Atlético de Madrid Cuartos de Final IDA l RÉCORD
Jorge Armando Hernández 08:25 - 07 abril 2026
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Nuevo episodio entre catalenes y colchoneros, en el partido de Ida en el camino por La Orejona

Barcelona y Atlético de Madrid vuelven a toparse en un Fase Eliminatoria -después de la Copa del Rey- ahora en Champions League, en la Ida de Cuartos de Final.

Han pasado 11 años desde que el Barcelona conquistó su última UCL y tiene una deuda pendiente con su afición, por lo que consolidar su paso ante un duro rival como el equipo del Cholo Simeone será un envión anímico para los blaugranas.

Javi Morcillo y Gavi disputan un balón l AP

La última vez que se enfrentaron ambas escuadras fue apenas este fin de semana, en la Jornada 30 de La Liga, cuando el Barcelona venció por 2-1 al Atlético de Madrid, que se quedó sin Nicolás González antes de concluir la primera mitad.

Diego Simeone pelea nuevamente por llevarse la gloria europea, siendo uno de los trofeos que le hacen falta para consolidarse como el más grande estratega colchonero de la historia.

Diego Simeone ante el Barcelona l AP

Hansi Flick desde su llegada al Barcelona

Hansi Flick le cambió la cara al equipo azul y vino y ya consiguió un triplete, ganando La Liga, Supercopa de España y Copa del Rey.

El alemán ha logrado 75 victorias, 9 empates y 16 derrotas, unos número bastante satisfactorios que se han traducido en campeonatos, pero aún falta conseguir La Orejona.

¿Dónde y cuándo ver el partido?

Jules Kundé sale con balón a velocidad l AP

  • Fecha: 8 de abril de 2026

  • Lugar: Estadio Camp Nou

  • Horario: 13:00 hrs tiempo de México

  • Canal: FOX y FOX One

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