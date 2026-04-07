Partidos de este miércoles 8 de abril de 2026

Mitad de semana con mucha emoción deportiva. Este miércoles 8 de abril es día de campeones con la Champions League y la Champions Cup de Concacaf; ambos torneos llevan a cabo las Fases Eliminatorias rumbo a definir quienes competirán por los trofeos de Europa y Norteamérica.

Cuartos de Final UEFA Champions League

Barcelona busca imponerse ante el equipo que los eliminó en la Copa del Rey, el Atlético de Madrid, que quiere repetirle la dosis a unos blaugranas que no levantan La Orejona desde 2015.

Barcelona vs Atlético de Madrid | 13:00 hrs | FOX (Fox One), Max, TNT Sports

Jugadores del PSG celebran un gol l AP

Paris Saint-Germain defiende su presea ante uno de los equipos candidatos a la gloria europea como lo es el Liverpool. Los dirigidos por Arne Slot marcha quinto en la Premier League, por lo que le será muy difícil hacerse con el torneo inglés. Ganar la Champions es la salvación de la temporada de The Reds.

Paris Saint-Germain vs Liverpool | 13:00 hrs | TNT Sports, HBO Max y FOX Sports

Cuartos de Final Concacaf Champions Cup

El torneo norteamericano entra en los Cuartos de Final. Tigres se mide mano a mano contra Seattle Sounders, uno de los equipos sensación en el año y que de hecho ya ganó una Concachampions ante Pumas en tiempos recientes. El conjunto regio es poderoso, pero se le complican los equipos de la MLS.

Tigres vs Seattle Sounders FC |19:00 hrs | FOX ONE

Siguiendo con la jornada, Toluca se enfrenta a LA Galaxy: el bicampeón del futbol mexicano busca un título que lo consagrará como el líder del continente. Los choriceros tiene una oportunidad de conseguir un pase histórico al Mundial de Clubes.

Toluca vs LA Galaxy | 21:00 hrs | FOX ONE

MLB (temporada regular)

Othani celebra su home run l AP

Siguiendo el beisbol de las Grandes Ligas, Pirates se enfrenta con Padres en un duelo muy interesante. El equipo de Pittsburgh se encuentra en el tercer lugar de la División central de la Liga Nacional, mientras que en conjunto de San Diego es tercero en el Oeste.

Pirates vs Padres | 10: 35 hrs | Disney + ESPN 3

Más tardes Blue Jays se mide con Dodgers en otro partido atractivo. Los angelinos buscan seguir con su paso firme en el inicio de temporada manteniéndose como líderes del Oeste del la Liga Nacional.

Blue Jays vs Dodgers | 13:07 hrs | Disney + ESPN 2

Josh Fleming en un pitcheo con Blue Jays l AP

NBA

La fase regular de la NBA sigue su curso y este miércoles la actividad continúa con duelos interesantes. Cavaliers se mide a Atlanta Hawks, Clippers y el Thunder chocan en otro duelo interesante y finalmente para cerrar la jornada Suns se verá las caras con Mavericks.

Cavaliers de Evan Mobley l AP