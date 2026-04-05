Van Dijk explota tras el mal momento del Liverpool: “Le fallamos a nuestros fans”

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, no se guardó nada tras el complicado momento que atraviesa el equipo. El equipo dirigido por Ander Slot, de sus últimos 5 partidos, solo suma una victoria; esto preocupa a sus aficionados, teniendo el cruce de los Cuartos de Final de Champions ante el Paris Saint-Germain a la vuelta de la esquina.

“Decepcionamos a nuestros aficionados. Nos decepcionamos a nosotros mismos y al entrenador, pero decepcionamos a nuestros aficionados”, declaró el defensor neerlandés, mostrando autocrítica tras el rendimiento reciente.

Arne Slot y Virgil Van Dijk | AP

Autocrítica por el segundo tiempo ante el City

Van Dijk también señaló que el equipo dejó escapar el partido por su desempeño en la segunda mitad ante el Manchester City, partido donde quedaron eliminados en la FA Cup en los Cuartos de Final:

Haaland desde los once pasos ante Liverpool l AP

Hasta el penalti, tal vez no… pero la forma en que jugamos, especialmente en la segunda mitad de ayer, debe dolernos a todos. A mí definitivamente me duele

El central dejó claro que el nivel mostrado tras el penal fue inaceptable y que el vestidor es consciente del golpe.

Un Liverpool golpeado que busca reacción

El Liverpool atraviesa un momento complicado en los torneos locales, y las palabras de su capitán reflejan el sentir del equipo.

Salah en un partido del Liverpool | AP