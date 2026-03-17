Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: ¡Le sacan la pistola! Fabián Lavalle sufre asalto en gasolinera de CDMX

Fabiruchis cuenta que le llegaron dos tipos armados para robarle su celular / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:49 - 17 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conductor vivió momentos de tensión en pleno Paseo de la Reforma y no pudo ni reaccionar

El conductor Fabián Lavalle, alías “Fabiruchis”, denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba en una gasolinera ubicada en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana en una estación ubicada en la calle Río Rhin. El comunicador explicó que todo sucedió en cuestión de segundos, justo cuando descendió de su vehículo para revisar un detalle.

"Me llegaron por detrás dos pistolas aquí, un tipo por acá jalonándome, el otro 'entrágame'. No me dieron tiempo ni de recapacitar ni de accionar. Me arrebataron el teléfono".
Fabián Lavalle iba a cargar gasolina en Paseo de la Reforma, un lugar muy transitado y turístico / Especial

Lavalle detalló que, aunque normalmente no baja con su celular, en esta ocasión lo llevaba en la mano tras haber terminado una llamada, situación que fue aprovechada por los delincuentes.

No fue el único afectado durante el asalto

El conductor también relató que el despachador de la gasolinera fue víctima del robo, ya que los agresores aprovecharon para despojarlo del dinero que tenía en ese momento.

"Al pobre compañero de la gasolina... le arrebataron todo el dinero que tenía en la mano porque estaba dando cambio".
El conducto soltó la noticia dentro su programa de espectáculos / Especial

El asalto concluyó cuando la presencia de otros clientes y un motociclista provocó que los responsables huyeran del lugar.

“Vivimos en una inseguridad absoluta”

Tras lo ocurrido, Lavalle expresó su frustración por la situación de inseguridad que se vive en el país, asegurando que su caso es uno más entre miles.

"Soy uno más de los millones de mexicanos que padecemos y somos pues presa de la delincuencia que existe en este país".

Además, mostró desconfianza en las autoridades y en los sistemas de videovigilancia, al señalar que no siempre funcionan como deberían.

Fabiruchis afirma que levantará su denuncia ante las autoridades y aunque desconfía de la Justicia / Especial

"Yo no tengo confianza ni en las cámaras de nuestro país. Porque sirve una y 50 mil no sirven... siempre hay algún pretexto".

Finalmente, el conductor confirmó que levantará la denuncia correspondiente, aunque reconoció que el proceso le genera molestia: "Ya di de baja mi teléfono para que no hagan mal uso de él, porque empiezan a pedir dinero o a hackear".

Últimos videos
Lo Último
12:31 Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
12:25 Lollapalooza 2026: cartel oficial, fechas y artistas confirmados en Chicago
12:24 Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
12:18 Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
12:12 "Poquito rezagados": César Arturo Ramos lanza crítica a exárbitros que se volvieron analistas
12:07 Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum
11:32 ¿Se queda en Barcelona? Joan Laporta habló sobre el futuro de Marcus Rashford
11:30 ¿Se aleja del Mundial 2026? Zendejas queda fuera de la convocatoria de Estados Unidos para Fecha FIFA
11:28 ‘Dune 3’, el primer adelanto: Timothée Chalamet regresa para el final épico de la saga
11:19 Día de San Patricio 2026: origen, significado y por qué se celebra cada 17 de marzo
Tendencia
1
Futbol América pierde a figura por lo que resta del Clausura 2026 por grave lesión
2
Futbol ¿Jugará en México? FIFA responde a Irán sobre cambio de partidos para el Mundial 2026
3
Futbol FIFA y YouTube anuncian acuerdo para Mundial 2026: ¿Canales oficiales transmitirán partidos?
4
Futbol Mundial 2026 presenta primer sencillo de su álbum musical, con colaboración de Nelly Roll y Carín León
5
Futbol Argentina confirma partido ante Guatemala tras cancelación de la Finalissima
6
Futbol Quiñones 'manda mensaje' al Vasco Aguirre de cara al partido ante Portugal: 'Quiero estar en esa lista'
Te recomendamos
Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
NFL
17/03/2026
Denver Broncos adquieren al receptor Jaylen Waddle desde Miami Dolphins
Lollapalooza 2026: cartel oficial, fechas y artistas confirmados en Chicago
Contra
17/03/2026
Lollapalooza 2026: cartel oficial, fechas y artistas confirmados en Chicago
Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
Contra
17/03/2026
Narco usa drones para tráfico de drogas: alerta la ONU
Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
Futbol
17/03/2026
Nico Sánchez confirma el regreso de Anthony Martial para la Vuelta de Octavos en la Concachampions ante Cruz Azul
César Arturo Ramos Palazuelos previo al partido de vuelta de la Final entre Toluca y Tigres en el Apertura 2025 | IMAGO 7
Futbol
17/03/2026
"Poquito rezagados": César Arturo Ramos lanza crítica a exárbitros que se volvieron analistas
Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum
Futbol
17/03/2026
Vandalizan murales de la Selección Mexicana en el Estadio Banorte y lanzan mensaje a Sheinbaum