VIDEO: ¡Le sacan la pistola! Fabián Lavalle sufre asalto en gasolinera de CDMX

El conductor Fabián Lavalle, alías “Fabiruchis”, denunció haber sido víctima de un asalto a mano armada mientras se encontraba en una gasolinera ubicada en las inmediaciones de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

De acuerdo con su testimonio, el incidente ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana en una estación ubicada en la calle Río Rhin. El comunicador explicó que todo sucedió en cuestión de segundos, justo cuando descendió de su vehículo para revisar un detalle.

"Me llegaron por detrás dos pistolas aquí, un tipo por acá jalonándome, el otro 'entrágame'. No me dieron tiempo ni de recapacitar ni de accionar. Me arrebataron el teléfono".

Fabián Lavalle iba a cargar gasolina en Paseo de la Reforma, un lugar muy transitado y turístico / Especial

Lavalle detalló que, aunque normalmente no baja con su celular, en esta ocasión lo llevaba en la mano tras haber terminado una llamada, situación que fue aprovechada por los delincuentes.

No fue el único afectado durante el asalto

El conductor también relató que el despachador de la gasolinera fue víctima del robo, ya que los agresores aprovecharon para despojarlo del dinero que tenía en ese momento.

"Al pobre compañero de la gasolina... le arrebataron todo el dinero que tenía en la mano porque estaba dando cambio".

El conducto soltó la noticia dentro su programa de espectáculos / Especial

El asalto concluyó cuando la presencia de otros clientes y un motociclista provocó que los responsables huyeran del lugar.

“Vivimos en una inseguridad absoluta”

Tras lo ocurrido, Lavalle expresó su frustración por la situación de inseguridad que se vive en el país, asegurando que su caso es uno más entre miles.

"Soy uno más de los millones de mexicanos que padecemos y somos pues presa de la delincuencia que existe en este país".

Además, mostró desconfianza en las autoridades y en los sistemas de videovigilancia, al señalar que no siempre funcionan como deberían.

Fabiruchis afirma que levantará su denuncia ante las autoridades y aunque desconfía de la Justicia / Especial

"Yo no tengo confianza ni en las cámaras de nuestro país. Porque sirve una y 50 mil no sirven... siempre hay algún pretexto".