México sí está listo para recibir a la Selección de Irán en el Mundial 2026, aseguró Claudia Sheinbaum

Faltan 86 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y de momento hay todavía más incógnitas que certezas. La situación que más destaca es la de la Selección de Irán, cuya participación está todavía en duda, a pesar de que la FIFA se mantiene firme en su postura de que no hay nada que modificar en el cronograma.

La semana pasada, el ministro de defensa de Irán, Ahmad Donyamali, aseguró que la selección varonil no viajará a la justa del torneo de verano debido al conflicto armado que se desató el pasado 28 de febrero. No obstante, a inicios de esta semana la narrativa cambió y Team Melli abrió la posibilidad de asistir a la justa siempre y cuando sus partidos se trasladen a México.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

La propia Embajada de Irán en México reportó este lunes 16 de marzo que la federación de su país estaba en negociación con la FIFA para acomodar sus partidos en territorio azteca, esto como consecuencia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que no puede garantizar la seguridad de los jugadores iraníes.

Claudia Sheinbaum le 'abre las puertas' a la Selección de Irán

En este contexto, durante su conferencia matutina de este marte 17 de marzo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como factible que Irán cambie la sede de sus partidos a México. "Lo están viendo con la FIFA. Sí, es factible, porque (los iraníes) iban a ir a Estados Unidos, sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos", declaró.

Gianni Infantino, Donald Trump, Claudia Sheinbaum y Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026 | MEXSPORT

No obstante, Sheibaum puntualizó que la decisión final depende solo del organismo internacional dirigido por Gianni Infantino. "“México tiene relación con todos los países del mundo. Entonces, vamos a ver qué establece la FIFA y a partir de ahí pues se informaría”, afirmó.

¿Qué dijo la FIFA sobre la posibilidad de que Irán juegue en México?

Aunque la Federación Internacional no ha dado una postura públicamente ante la solicitud de los Príncipes de Persia, un comunicado que llegó a distintos medios de comunicación, incluido RÉCORD, señaló que de momento no hay cambio alguno en el Mundial 2026. "La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Irán es uno de los equipos clasificados a la Copa del Mundo | AP

"La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025", fue el mensaje que compartió el organismo. Por ahora, Irán no ha dado más información sobre la gestión para cambiar de sede sus partidos del Mundial 2026.