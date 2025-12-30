Precio del dólar hoy, martes 30 de diciembre de 2025: peso mexicano opera bajo presión

Este martes 30 de diciembre de 2025, el precio del dólar se mantiene con movimientos moderados frente al peso mexicano, el cual opera bajo presión en medio del cierre de año y un entorno financiero marcado por menor actividad en los mercados.

La moneda estadounidense se cotiza alrededor de los 18 pesos por dólar en operaciones interbancarias, reflejando una ligera pérdida de terreno del peso respecto a sesiones previas, aunque sin registrar movimientos abruptos.

La cotización del dólar se mantiene cercana a los 18 pesos por unidad en operaciones interbancarias./ Pixabay

¿A cuánto está el precio del dólar hoy en México?

Durante las primeras horas de este martes, el tipo de cambio muestra fluctuaciones moderadas, propias de los últimos días del año, cuando disminuye la liquidez y los inversionistas ajustan posiciones antes del arranque de 2026.

En ventanillas bancarias, el precio del dólar puede variar dependiendo de la institución financiera, ya que los valores de compra y venta suelen ajustarse conforme a la demanda y las condiciones del mercado.

El peso mexicano opera bajo presión ante el menor volumen de operaciones en los mercados financieros./ Pixabay

¿Por qué el peso mexicano opera bajo presión?

Especialistas señalan que el comportamiento del peso responde principalmente a factores estacionales, como el cierre de operaciones anuales, la toma de utilidades y la cautela de los inversionistas ante el inicio de un nuevo año.

A esto se suman elementos del entorno internacional, como la expectativa sobre las tasas de interés y el desempeño de la economía global, que influyen directamente en el mercado cambiario.

Pese a la presión registrada en las últimas jornadas, el peso mexicano ha mostrado resiliencia a lo largo de 2025, manteniéndose en rangos relativamente estables frente al dólar en comparación con otros periodios de volatilidad.

Analistas recomiendan a quienes planean realizar operaciones en dólares mantenerse atentos a la evolución del tipo de cambio en los próximos días, ya que el inicio de 2026 podría traer nuevos ajustes conforme se normalice la actividad en los mercados financieros.