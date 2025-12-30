¡Junto a la playa! Tuca Ferretti protagoniza encuentro con Jorge Campos y su hijo en Acapulco

Ricardo “El Tuca” Ferretti volvió a ser noticia, esta vez fuera de las canchas, al protagonizar un relajado encuentro junto a Jorge Campos y Antonio Campos en las playas de Acapulco. La imagen de tres referentes del futbol mexicano disfrutando del sol y el mar rápidamente llamó la atención de aficionados y medios, al tratarse de personajes históricos que marcaron distintas épocas del balompié nacional.

El exdirector técnico, conocido por su carácter fuerte y su estilo directo, mostró una faceta distinta al dejarse ver sonriente y en un ambiente completamente distendido. Vestido de manera casual, Ferretti aprovechó el periodo vacacional para desconectarse de la presión que siempre lo acompañó durante su extensa trayectoria en los banquillos de la Liga MX.

Tuca y Antonio Campos l CAPTURA

Así se encontró a los Campos

A su lado estuvo Jorge Campos, uno de los futbolistas más carismáticos que ha dado México, reconocido tanto por su talento bajo los tres palos como por su personalidad extravagante. Fiel a su estilo, el exportero disfrutó de la playa con total naturalidad, recordando aquella imagen irreverente que lo convirtió en un ícono dentro y fuera del terreno de juego.

También participó en el encuentro Antonio Campos, quien ha mantenido un perfil más discreto, pero que comparte el vínculo familiar y futbolístico con Jorge Campos. Su presencia completó un cuadro que reflejó camaradería, amistad y el gusto compartido por el descanso lejos de los reflectores deportivos.

Durante la convivencia, los tres fueron vistos caminando por la orilla del mar y conversando animadamente, en lo que muchos interpretaron como una charla cargada de anécdotas del pasado. No faltaron los recuerdos de vestidor, las historias de partidos memorables y las risas provocadas por situaciones que solo quienes vivieron el futbol desde dentro pueden contar.

Tuca Ferretti con DT de Tigres l IMAGO7

¿Revivieron los viejos tiempos?

El encuentro en Acapulco también evocó la época dorada del futbol mexicano, cuando Ferretti y Campos coincidieron en distintos contextos del balompié nacional. Su relación, marcada por el respeto y la franqueza, ha sido siempre tema de interés para la afición, que hoy celebra verlos juntos en un ambiente de tranquilidad.

Las playas guerrerenses sirvieron como escenario perfecto para este reencuentro, lejos del ruido mediático y las exigencias profesionales. Acapulco, destino tradicional de descanso para figuras del deporte y el espectáculo, volvió a ser punto de reunión para quienes han dejado huella en la historia del futbol mexicano.

Así, entre sol, arena y mar, el Tuca Ferretti, Jorge Campos y Antonio Campos demostraron que, más allá de los títulos, los partidos y la presión, también hay espacio para la amistad y el disfrute personal. Una postal que recuerda que los grandes del futbol también saben tomarse un respiro y disfrutar de unas merecidas vacaciones.

