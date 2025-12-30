La Serie A dejará de utilizar el balón naranja, que se utilizaba para épocas de nevadas, así lo ha asegurado el presidente del futbol italiano, esto debido a quejas surgidas de las personas que no pueden visualizarla porque es daltónica.

“El motivo es claro: hemos recibido muchas quejas justificadas. Hay gente que no la ve porque es daltónica”, explicó Ezio Maria Simonelli para Radio Anch’io Sport, al mismo tiempo resalta que tendrán que esperar para la llegada de nuevos esféricos.

Serie A l AP

"Le pedimos a nuestro proveedor que adelantara la entrega de balones nuevos. Necesitamos 25 para cada partido, es decir, 500 balones", en donde se resalta que la propuesta es tomar color cláscio como el blanco o amarillo.

"Además, se suman los que les damos a los equipos para entrenar. Han puesto todos los balones nuevos en producción en un color visible, pero pasará un tiempo antes de que podamos reemplazar este naranja: una decisión desafortunada. Volveremos al amarillo o al blanco”, remarcó el dirigente.

Balón naranja se va l AP

¿Qué es el daltonismo?

El daltonismo es una enfermedad que afecta la capacidad para distinguir colores, la cual ataca principalmente a los hombres. En México 4 de cada 100 varones tiene este padecimiento. Esta situación afecta a un porcentaje importante de la población.

Calcio l AP

¿Contiene color naranja el balón para el Mundial 2026?

TRIONDA será el balón oficial del Mundial 2026, presentado hace algunas semanas, misma que rendirá homenaje a los tres países que albergarán por primera vez de manera conjunta la Copa Mundial: Canadá, México y Estados Unidos.

El patrón combina rojo, verde y azul, en representación de las banderas de los anfitriones. Incluye iconografía alusiva a cada nación, hojas de arce (Canadá), águila (México) y estrellas (Estados Unidos). Los destellos dorados hacen referencia al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.

Dicho balón incluye tecnología de balón conectado, es decir, un sensor de movimiento que transmite datos precisos en tiempo real al sistema VAR. Esto permitirá a los árbitros tomar decisiones 'más justas y rápidas', especialmente en jugadas de fuera de juego.