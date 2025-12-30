La Cotorrisa revela por qué no ingresaron a la Kings League

La Cotorrisa vivió un episodio especial de su podcasts al tener como invitado a Ibai Llanos, streamer español, en donde revelaron que sucedió con su equipo y que finalmente no ingresó cuando tenían todo preparado para llegar a la Kings League.

“Las pláticas habían avanzado y en teoría nos íbamos a incorporar, terminamos por entender la responsabilidad de llamados, cuantos días implicaba, cuántas horas de nuestro trabajo. Los gastos, es comprar un equipo de futbol te estás comprometiendo en mucho, afortunadamente con el podcast no podíamos dividirnos”, resaltaron los protagonistas de ‘La Cotorrisa’.

La Cotorrisa l CAPTURA

Al mismo resaltaron que por temas legales no iban a llamarse como el podcasts pero tenía todo listo para llamarlos ‘Cotorros FC’; sin embargo, terminaron por desechar el proyecto y coincidentemente Raniza FC tomó su lugara que a la postre se convirtió en campeón del primer split.

¿Cuándo se convirtió campeón Raniza FC?

El primer split de la Américas Kings League terminó con Raniza FC como ganador en 2024, misma que tuvo un magnífico cierre en la cancha del Azteca. Alrededor de 70 mil aficionados asistieron al Coloso de Santa Úrsula para conocer al primer campeón en la historia del torneo.

En la Final del primer split en la historia de la Américas Kings League, se vieron dos de los mejores equipos de la temporada regular, Raniza y Real Titán. El equipo de Alana Flores y compañia levantaron por primera vez este trofeo en México.

Raniza, el único equipo mexicano que llegó a estas instancias, se proclamó campeón al vencer a Real Titán 4-2, y con ello sellaron su pase al Mundial de la competición.

La Cotorrisa con Ibai Llanos l CAPTURA

¿Cómo fue el espectáculo?

Lo qué llamó la atención en este evento, fue el gran espectáculo que hubo para todos los asistentes en la cancha del Azteca, ya que hubo la presentación de la agrupación colombiana Morat y al cantante mexicano Carín León, quien interpretó varios de sus éxitos y puso a bailar a miles en el Azteca.

Sin duda la respuesta de la gente ante este formato recién llegado a Latinoamérica fue de aplaudirse, ya que la entrenada fue muy buena, se podía observar a familias, amigos, parejas, y demás personas que asistían con emoción y alegría al primer Final Four celebrado de la Kings Leagues Américas.

