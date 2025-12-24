VIDEO Memo Villegas es criticado por cortar episodio de La Cotorrisa: “Me tengo que ir”

Ricardo Pérez y Slobotzky vuelven a estar en el centro de la polémica. Sin embargo, en esta ocasión las críticas no son para ellos, sino para Memo Villegas, actor conocido por su personaje del Teniente Harina, quien fue señalado de arrogante y poco profesional tras una reciente visita a La Cotorrisa.

El señalamiento surgió luego de que, presuntamente por tener prisa, Memo Villegas provocara que el episodio terminara antes de tiempo, generando incomodidad tanto en el estudio como entre la audiencia.

Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas fueron invitados por La Cotorrisa para un episodio reciente/YouTube: Slobotzky

El episodio de La Cotorrisa que desató la polémica

Como parte de su gira de medios para promocionar la película ‘La hora de los valientes’, ya disponible en Netflix, Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas participaron como invitados en el episodio 352 de La Cotorrisa, titulado ‘Un personaje me mandó a terapia’.

Contrario a lo habitual en el podcast conducido por Ricardo Pérez y Slobotzky, cuyos episodios suelen durar entre una hora y media y dos horas, este capítulo apenas alcanzó una hora de duración.

Memo y Luis Gerardo fueron a promocionar su película estrena en Netflix recientemente/IG: @soymemovillegas

“Es que me tengo que ir”: el momento incómodo al aire

Durante la grabación, alrededor del minuto 53, Memo Villegas voltea insistentemente hacia el equipo detrás de cámaras y posteriormente le pregunta en voz baja a Ricardo Pérez si el programa ya está por terminar.

“¿Qué se están secreteando?”, preguntó Slobotzky.

A lo que Memo respondió: “Es que me tengo que ir, ‘mano’”.

Ricardo Pérez intervino: “Es que se tiene que ir, pero le digo que ya estamos por cerrar”.

Memo volteó y le preguntó a Ricardo Pérez si ya iban a terminar de grabar/YouTube: Slobotzky

Fue entonces cuando Slobotzky reaccionó, entre risas pero con un tono más serio:

“Qué mierd& eres, si quieres ya nos vamos (…) lo dejamos para una segunda ocasión, hacer algo más largo, si ya le diste en la madre al episodio, pues ya”.

Finalmente, Slobo remató:

“Que los lea Memo, por lo menos, así cobró”, en referencia a dos comentarios de la sección ‘Kioña Datos’, con lo que el programa cerró definitivamente a los 59 minutos.

Reacciones en redes sociales: críticas y acusaciones

La escena se volvió viral en redes sociales, donde numerosos usuarios señalaron que Memo Villegas se mostró incómodo, con risas forzadas y una actitud distante durante su participación.

Algunos de los comentarios que circularon fueron:

“ Vi el episodio y ¿qué p&do con Memo Villegas? Fue de hueva ”.

”. “ Luis Gerardo bien, pero sí se sintió pesada la vibra de Memo ”.

”. “ Es el invitado más aburrido que han llevado ”.

”. “ Es un súper actor, pero ¿por qué se comporta así en los podcasts? ”.

”. “Si no tiene tiempo, que no esté en el episodio”.

Slobotzky le dijo a Memo que había arruinado el episodio/YouTube: Slobotzky

¿Polémica real o estrategia publicitaria?

Otro sector del público considera que la controversia podría estar fabricada, asegurando que todo se trató de una broma o incluso de un escándalo armado para generar mayor publicidad a la película ‘La hora de los valientes’.

Además, algunos usuarios señalaron que esta situación también beneficiaría a Ricardo Pérez y Slobotzky, quienes en semanas recientes habían sido blanco de críticas por parte de la prensa y el público.