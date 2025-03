Kings League llega a Francia con Tchouaméni y Koundé como figuras

Finalmente la expansión de la Kings League llega a Francia, el fenómeno deportivo de futbol 7 aterriza en el país galo con Aurélien Tchouaméni y Jules Kounde quienes asumirán la presidencia de un equipo.

Será la quinta liga de la competición creada por Gerard Piqué y que ha tenido una expansión con gran éxito en países como España, Italia, Brasil, además de América.

La Kings League débarque en France. Nouveau pays, même folie. 🇫🇷



The Kings League comes to France. New country, same madness. 🇫🇷



https://t.co/Ig3D4AKcT0#KingsLeague pic.twitter.com/I792barLYw

— Kings League France (@KingsLeague_FR) March 9, 2025