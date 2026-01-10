¿Kendall Jenner sale del clóset? "No me cierro a las experiencias"

Después de años de especulaciones en internet, Kendall Jenner habló por primera vez de manera pública y directa sobre los constantes rumores que la vinculan con una supuesta homosexualidad secreta.

En una reciente aparición en el podcast In Your Dreams con Owen Thiele, la modelo de 30 años desmintió las versiones que circulan en redes y explicó cómo la han afectado: “Hay todo un sector de internet que piensa que soy lesbiana”, reconoció Jenner, aunque aclaró que actualmente “no soy gay”: “En definitiva, a día de hoy no soy (gay)”, añadió antes de admitir: “No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida”.

Kendall Jenner destapó los rumores sobre su sexualidad / IG: @kendalljenner

¿Por qué le molestan los rumores?

Lo que más le incomoda a la supermodelo no es la idea en sí, sino la forma en que se expresan esas especulaciones en redes: “No es con un brazo acogedor, como ‘Hey, si fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy malo… muy del tipo ‘¿Qué demonios estás haciendo?’”

Jenner también abordó el mito de que podría estar “ocultando” su orientación por razones comerciales, algo que ha circulado ampliamente: “He visto cosas realmente jodidas que dicen: ‘Es malo para los negocios’, y yo digo: ‘¿Qué? ¿Cómo? No lo entiendo’”.

La modelo se molesta por los insultos hacía su persona / IG: @kendalljenner

Salir del clóset no es sencillo

Aunque negó que esté “escondiendo algo”, Kendall reflexionó sobre la dificultad que muchas personas enfrentan al salir del clóset y cómo lo afrontaría ella: “Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie, o al menos no para la mayoría”, admitió.

“No digo que sea sencillo, pero conociéndome y hablando por mí misma, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho si ese fuera el caso”, explicó.

La integrante de las Kardashian asegura que no es gay / IG: @kendalljenner

La modelo también fue sincera respecto a cómo se siente con su vida actual: “No tendría ningún problema en serlo”, añadió, subrayando que no siente motivos para ocultar su orientación si fuera gay.

Rumores de romances con mujeres

A lo largo de los años, Kendall ha sido vinculada sentimentalmente con algunas mujeres, lo que alimentó las especulaciones. Uno de los nombres más mencionados fue Cara Delevingne, con quien compartió pasarelas y momentos públicos en la década de 2010, aunque ambas siempre se refirieron a su relación como amistad.

Otro caso viral fue con Lauren Perez, amiga cercana de Jenner, luego de que Kendall besara a Perez durante la boda de esta última, lo que volvió tendencia el tema en redes. Hasta ahora, ninguno de estos rumores ha sido confirmado por la modelo.

La también empresaria deja abierta la posibilidad de estar con mujeres / IG: @kendalljenner