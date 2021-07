DT de Francia tras caer vs México: 'No negamos la calidad del Tri, pero dimos facilidades'

Sin demeritar lo hecho por la Selección Mexicana, Sylvain Ripoll, entrenador de Francia, lamentó que su escuadra no haya trabajado conforme a lo esperado por su cuerpo técnico, lo que le facilitó a México conseguir una goleada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Estamos decepcionados no solamente por el resultado sino por cómo jugamos. No negamos la calidad del equipo mexicano pero nosotros les dimos facilidades, hoy no tuvimos posición de balón y tenemos que enfocarnos en eso mucho más” , dijo Ripoll.

Al tiempo en que reconoció una mayor jerarquía por parte del cuadro mexicano, el estratega galo señaló que deberán sacudirse rápidamente el golpe anímico para buscar un triunfo ante Sudáfrica.

“Lo primero que vamos a hacer es despejarnos de lo que pasó hoy, creo que Mexico es muy maduro y tiene mucha técnica, tenemos que seguir trabajando para lo que viene y también fijarnos en lo individual porque esto es un equipo pero tenemos que impulsar a todos para el partido vs Sudáfrica” , finalizó.

