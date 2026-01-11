Buffalo Bills remontan en Jacksonville para avanzar a la Ronda Divisional

En un duelo de comodines que se definió hasta el último suspiro, los Buffalo Bills vencieron 27-24 a los Jacksonville Jaguars, sellando su boleto a la siguiente ronda de los playoffs de la NFL. La figura de Josh Allen, castigando tanto por aire como por tierra, fue suficiente quien inclinó la balanza en un partido de volteretas constantes.

Aunque Jacksonville tuvo la primera posesión, fue Buffalo quien logró poner los primeros puntos en el marcador tras un largo gol de campo de 50 yardas al cierre del primer cuarto.

La respuesta de los locales no se hizo esperar al inicio del segundo periodo. Trevor Lawrence mostró su temple al conectar con el novato Brian Thomas para el primer touchdown de la tarde, poniendo a los Jaguars arriba 7-3. Sin embargo, antes de irse al descanso, Josh Allen recuperó la ventaja para Buffalo con un acarreo personal de dos yardas. Jacksonville tuvo la oportunidad de empatar antes del medio tiempo, pero Cam Little falló su intento de gol de campo, dejando el marcador 10-7 a favor de la visita.

Toma y daca en Jacksonville

El tercer cuarto mantuvo la tensión con ambos equipos intercambiando patadas de tres puntos, manteniendo a Buffalo con una ligera ventaja. Fue en el último cuarto donde el partido se convirtió en un auténtico "toma y daca".

Lawrence lanzó su segundo pase de anotación para poner a Jacksonville 17-13, sin embargo, en una respuesta inmediata Josh Allen encontró a su ala cerrada, Dalton Kincaid, en las diagonales para retomar el liderato (20-17).

´Jaguars vendió cara la derrota y con menos de cuatro minutos en el reloj, Lawrence conectó con Travis Etienne para lo que parecía ser el golpe definitivo de los Jaguars y poner el marcador 24-20 en la recta final.

Victoria agónica de Billls

Con el juego y la temporada en la línea, Josh Allen tomó el control de la ofensiva final. Con apenas un minuto restante, el quarterback de los Bills volvió a hacer daño por la vía terrestre, anotando el touchdown que puso el 27-24 definitivo.

Jacksonville intentó una última serie épica para buscar el empate o la victoria, pero la defensiva de Buffalo sentenció la historia. Una intercepción clave con 40 segundos restantes apagó las esperanzas de la afición local y aseguró el triunfo para el equipo de Sean McDermott.

Con este resultado, los Buffalo Bills dejan atrás la Ronda de Comodines y se preparan para la Ronda Divisional, esperando el resultado entre Pats y Chargers para conocer a su rival.