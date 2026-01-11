¿La inteligencia artificial dejará obsoleta tu profesión en 2026?

Sam Altman advierte que profesiones basadas en tareas repetitivas perderán valor en los próximos años

¿La inteligencia artificial dejará obsoleta tu profesión en 2026?
La automatización ya impacta áreas como atención al cliente, soporte y funciones administrativas | Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
11 de Enero de 2026

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) está provocando uno de los cambios más profundos en la historia del empleo moderno. A medida que las empresas adoptan sistemas automatizados, el mercado laboral comienza a transformarse, dejando en riesgo a profesiones que dependen de tareas rutinarias y procesos estandarizados.

La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y redefiniendo el valor de muchas profesiones./ Pixabay
La inteligencia artificial está transformando el mercado laboral y redefiniendo el valor de muchas profesiones./ Pixabay 

Frente a este escenario, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, lanzó una advertencia clara: las personas que se formen en carreras orientadas a la atención al cliente o a funciones de soporte repetitivo enfrentarán un panorama laboral cada vez más limitado conforme avance la automatización.

Altman ha señalado que la IA ya demostró ser más eficiente que los humanos en actividades de respuesta inmediata, seguimiento de protocolos y resolución de tareas repetitivas. Por esta razón, numerosas empresas han comenzado a reemplazar personal humano por sistemas automatizados, especialmente en sectores de alta demanda como los call centers.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, advirtió que las carreras basadas en tareas repetitivas son las más vulnerables./ Pixabay
Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, advirtió que las carreras basadas en tareas repetitivas son las más vulnerables./ Pixabay 

¿Qué profesiones están perdiendo relevancia frente a la IA?

De acuerdo con análisis del sector tecnológico y declaraciones de Altman, las áreas más vulnerables a la automatización son aquellas donde las funciones pueden sistematizarse. Entre las profesiones que podrían perder valor rumbo a 2026 se encuentran:

  1. Atención al cliente y call centers

  2. Soporte técnico básico

  3. Captura y procesamiento de datos

  4. Administración operativa y contabilidad básica

  5. Traducción literal y corrección automática de textos

  6. Periodismo de contenido rutinario

  7. Programación básica y tareas de mantenimiento de código

Estudios recientes del sector respaldan esta tendencia. Actualmente, una parte significativa de las interacciones de atención al cliente ya es gestionada por inteligencia artificial, y se prevé que en los próximos años más de la mitad de estos procesos estén completamente automatizados, reduciendo de forma drástica la necesidad de personal humano.

Áreas como la atención al cliente y los call centers ya enfrentan un alto nivel de automatización./ Pixabay
Áreas como la atención al cliente y los call centers ya enfrentan un alto nivel de automatización./ Pixabay 

Profesiones donde el factor humano sigue siendo clave

Aunque algunos líderes tecnológicos han planteado escenarios extremos sobre la desaparición de múltiples profesiones, Altman ha matizado esta visión. Señala que existen áreas donde la empatía, el criterio humano, la creatividad y la toma de decisiones complejas continúan siendo indispensables.

Campos como la medicina, la investigación científica, la ingeniería avanzada, la gestión de proyectos, el diseño de soluciones tecnológicas y las profesiones creativas siguen dependiendo de capacidades que la IA aún no puede replicar por completo.

Incluso en sectores tecnológicos, la IA no sustituye al profesional, sino que potencia su productividad. Un ejemplo claro es el de los programadores, quienes hoy desarrollan más código en menos tiempo gracias al apoyo de herramientas inteligentes, ampliando su capacidad creativa y estratégica.

Funciones administrativas y operativas figuran entre las más impactadas por el avance de la IA./ Pixabay
Funciones administrativas y operativas figuran entre las más impactadas por el avance de la IA./ Pixabay 

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Proponen la “Ley Roberto” tras muerte de motociclista atropellado en Iztapalapa

Contra | 11/01/2026

Proponen la “Ley Roberto” tras muerte de motociclista atropellado en Iztapalapa
Golden Globes 2026: fecha, horarios y dónde ver la premiación en vivo

Contra | 11/01/2026

Golden Globes 2026: fecha, horarios y dónde ver la premiación en vivo
Black Mirror regresa a Netflix con temporada 8: esto es lo que se sabe

Contra | 11/01/2026

Black Mirror regresa a Netflix con temporada 8: esto es lo que se sabe
Te recomendamos
Golden Globes 2026: fecha, horarios y dónde ver la premiación en vivo
Tendencias
Mundo

LO ÚLTIMO