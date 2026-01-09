Golden Globes 2026: fecha, horarios y dónde ver la premiación en vivo

La 83ª edición de los Golden Globes los premios que reconocen lo mejor del cine y la televisión— se llevará a cabo el domingo 11 de enero de 2026 en el histórico Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California. La ceremonia reunirá a estrellas internacionales de Hollywood y promete marcar el inicio de la temporada de premios que culminará con los Óscar.

AP

¿Cuándo y a qué hora ver los Golden Globes 2026?

La premiación comenzará el domingo 11 de enero de 2026 y podrá verse en tiempo real desde diferentes plataformas y canales

La alfombra roja comenzará a las 17:00 horas (CDMX)

La ceremonia de premiación dará inició a las 19:00 horas (CDMX)

AP

¿Dónde ver la ceremonia en vivo?

Canales y plataformas oficiales

Televisión tradicional:

TNT (Latinoamérica) transmitirá la ceremonia completa.

Streaming:

HBO Max (ahora Max) será la plataforma digital que ofrecerá la cobertura total en vivo.

En Estados Unidos:

CBS transmitirá el evento en vivo, con cobertura desde la alfombra roja hasta la entrega de premios.

AP

¿Quién conducirá y qué esperar de la gala?

La comediante y actriz Nikki Glaser regresará como anfitriona de la ceremonia por segundo año consecutivo, aportando su estilo característico de humor a la conducción de los Golden Globes 2026.

AP