¡Hegemonía blaugrana! El dominio del Barcelona sobre el Real Madrid en los últimos seis partidos

El FC Barcelona volvió a imponerse al Real Madrid tras conquistar la Supercopa de España, confirmando un dominio reciente que ya no puede considerarse casualidad. El triunfo en un duelo emocionante refuerza la tendencia favorable para los blaugranas en El Clásico, uno de los enfrentamientos más seguidos del futbol mundial.

Con este nuevo título, el Barcelona alcanzó su quinta victoria en los últimos seis Clásicos disputados ante el conjunto merengue, una estadística que refleja el momento que viven ambos equipos y el crecimiento competitivo del club catalán en los partidos decisivos.

Desde la Temporada 2024/25, Real Madrid y Barcelona se han enfrentado en seis ocasiones, repartidas entre LaLiga, Supercopa de España y Copa del Rey. En ese periodo, el equipo blanco solo ha logrado una victoria, mientras que los culés han sabido imponerse en los encuentros más determinantes.

El único triunfo merengue llegó el 26 de octubre de 2025, cuando el Real Madrid venció 2-1 en la Jornada 10 de LaLiga. Sin embargo, fuera de ese resultado, el dominio blaugrana ha sido evidente tanto en finales como en partidos de alto voltaje.

Barcelona manda en los Clásicos recientes

Las finales han sido especialmente favorables para el Barcelona. En la Supercopa de España 2025, disputada en Riad, los catalanes se impusieron con un contundente 5-2, mientras que en la Copa del Rey 2025, celebrada en Sevilla, volvieron a vencer por 3-2, demostrando mayor solidez en los momentos clave.

En el campeonato de liga, el dominio también se ha hecho notar. El 11 de mayo de 2025, el Barcelona ganó un vibrante 4-3 en la Jornada 35, un partido que marcó un golpe anímico importante en la recta final del torneo.

¿A qué se debe la hegemonía del Barcelona ante el Real Madrid?

El buen momento del Barcelona se explica por una combinación de efectividad ofensiva, fortaleza mental y mejor manejo de los partidos grandes, factores que han marcado la diferencia en los Clásicos recientes. Además, la capacidad del equipo para responder bajo presión ha sido clave en finales y encuentros cerrados.

